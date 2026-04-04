Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

HBO Max přiváží seriál Euforie na festival Coachella

HBO Max promítne seriál EUFORIE na festivalu Coachella - vůbec poprvé se zde uskuteční projekce televizního seriálu.

HBO Max zve návštěvníky festivalu k oslavě návratu seriálu z produkce HBO Original EUFORIE speciální fanouškovskou projekcí během prvního víkendu festivalu Coachella Valley Music and Arts Festival.

Premiéra třetí řady seriálu EUPHORIA se stane vůbec prvním televizním seriálem, který bude uveden na festivalu Coachella a spojí fanoušky pod pouštní oblohou při historickém nočním promítání v kempové zóně.

Promítání se uskuteční v neděli 12. dubna přibližně ve 23:59 pacifického času v areálu kempu, po skončení posledního večerního vystoupení. Návštěvníci festivalu jsou zváni k oslavě návratu seriálu prostřednictvím společného sledování pod hvězdami. Fanouškům se doporučuje sledovat účet @euphoria na Instagramu, kde najdou aktuality a informace o účasti.

EUFORIE Coachella - projekce

Neděle 12. dubna
• EUFORIE, 3. řada, 1. epizoda - promítání v kempové zóně Coachelly: 23:59 PT

Promítání je přístupné návštěvníkům festivalu na principu, kdo dřív přijde, ten si dřív sedne. Pro vstup je nutný festivalový pas.

Třetí řadu oceňovaného popkulturního fenoménu EUFORIE, která má osm epizod, napsal, režíroval a jako producent zaštítil nominovaný na Emmy® a držitel ceny DGA Award® Sam Levinson. V hlavní roli se představí držitelka ceny Emmy® Zendaya a seriál vznikl ve spolupráci s produkční společností A24. Premiéra proběhne v pondělí 13. dubna na HBO® a streamovací platformě HBO Max®. Nové epizody seriálu HBO® budou uváděny každý týden.

Obsazení 3. řady:
Držitelka Emmy® Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, nominant na Oscara® Jacob Elordi, nominantka na Emmy® Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, nominantka na Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone a ROSALÍA.

zdroj: WBD

Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

