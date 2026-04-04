HBO Max přiváží seriál Euforie na festival Coachella
HBO Max promítne seriál EUFORIE na festivalu Coachella - vůbec poprvé se zde uskuteční projekce televizního seriálu.
HBO Max zve návštěvníky festivalu k oslavě návratu seriálu z produkce HBO Original EUFORIE speciální fanouškovskou projekcí během prvního víkendu festivalu Coachella Valley Music and Arts Festival.
Premiéra třetí řady seriálu EUPHORIA se stane vůbec prvním televizním seriálem, který bude uveden na festivalu Coachella a spojí fanoušky pod pouštní oblohou při historickém nočním promítání v kempové zóně.
Promítání se uskuteční v neděli 12. dubna přibližně ve 23:59 pacifického času v areálu kempu, po skončení posledního večerního vystoupení. Návštěvníci festivalu jsou zváni k oslavě návratu seriálu prostřednictvím společného sledování pod hvězdami. Fanouškům se doporučuje sledovat účet @euphoria na Instagramu, kde najdou aktuality a informace o účasti.
EUFORIE Coachella - projekce
Neděle 12. dubna
• EUFORIE, 3. řada, 1. epizoda - promítání v kempové zóně Coachelly: 23:59 PT
Promítání je přístupné návštěvníkům festivalu na principu, kdo dřív přijde, ten si dřív sedne. Pro vstup je nutný festivalový pas.
Třetí řadu oceňovaného popkulturního fenoménu EUFORIE, která má osm epizod, napsal, režíroval a jako producent zaštítil nominovaný na Emmy® a držitel ceny DGA Award® Sam Levinson. V hlavní roli se představí držitelka ceny Emmy® Zendaya a seriál vznikl ve spolupráci s produkční společností A24. Premiéra proběhne v pondělí 13. dubna na HBO® a streamovací platformě HBO Max®. Nové epizody seriálu HBO® budou uváděny každý týden.
Obsazení 3. řady:
Držitelka Emmy® Zendaya, Hunter Schafer, Eric Dane, nominant na Oscara® Jacob Elordi, nominantka na Emmy® Sydney Sweeney, Alexa Demie, Maude Apatow, nominantka na Emmy® Martha Kelly, Chloe Cherry, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Toby Wallace, Sharon Stone a ROSALÍA.
zdroj: WBD