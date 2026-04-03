Jackie Chan v akčním hitu Hrana stínu na FilmBox Premium
Fanoušci akčního žánru se mohou 6. dubna ve 20:00 těšit na velkolepý návrat Jackieho Chana v exkluzivní premiéře „Hrana stínu“. Hlavní roli v tomto napínavém thrilleru ztvárnil Jackie Chan, který i ve svých jednasedmdesáti letech znovu dokazuje, že patří ke světové špičce.
Příběh diváky zavede do ulic Macaa, kde se lidský instinkt střetne s nejmodernějšími technologiemi.
Více než 60 let filmové tradice
Tento příběh je mnohem víc než jen akční zápletka. Je za ním kariéra trvající více než šest desetiletí a osobnost, která výrazně ovlivnila celou éru bojových umění. Jackie Chan, vlastním jménem Chan Kong-sang, se narodil v roce 1954 v Hongkongu. Navštěvoval školu, kde se věnoval akrobacii, herectví a kung-fu. Po ukončení studia začínal jako kaskadér a postupně se stal jedním z nejvyhledávanějších akčních herců. Během své kariéry se objevil ve více než 150 filmech, včetně úspěšné série „Police Story“ a hollywoodských projektů jako „Rachot v Bronxu“ nebo trilogie „Křižovatka smrti“. Za svůj mimořádný přínos kinematografii získal v roce 2016 čestného Oscara.
Žádní kaskadéři nejsou potřeba
„Hrana stínu“ je adaptací hongkongského thrilleru „Pod dohledem“ (2007), jenž režisér Larry Yang přepracoval do moderní podoby. Zachovává původní koncept policejního týmu, zároveň ho ale posouvá do reality dnešního digitálního světa a umělé inteligence. Produkce probíhala přímo v Macau a během 84 natáčecích dnů filmaři vystřídali ikonické lokace jako Macau Tower, oblast Coloane či hotel Wynn Macau. Součástí byly i technicky náročné akční scény, které Jackie Chan i ve svých 71 letech natočil bez kaskadéra, aby byly co nejvíce autentické.
Mise v srdci Macaa
Jackie Chan ve filmu ztvárnil Wonga Tak-chunga, bývalého elitního policistu, který je po letech v ústraní povolán zpět do akce. Spolu se svým svěřencem (Zac Wang) a týmem mladých detektivů se Wong vydává zastavit mezinárodní gang lupičů. Pro oba herce jde již o čtvrtou společnou spolupráci po hitech „Karate Kid“, „Kung Fu Yoga“ nebo „Avantgarda“.
Jackie Chan na FilmBox Premium
V dubnu se Jackie Chan představí v hlavní roli filmu „Hrana stínu“, který kanál FilmBox Premium uvede 6. dubna ve 20:00. Fanoušci si navíc mohou připomenout jeho další akční roli ve snímku „Ztracená legenda“, který bude odvysílán 10. dubna ve 23:05.
zdroj: SPI / FilmBox