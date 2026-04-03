reklama
Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Jackie Chan v akčním hitu Hrana stínu na FilmBox Premium

Fanoušci akčního žánru se mohou 6. dubna ve 20:00 těšit na velkolepý návrat Jackieho Chana v exkluzivní premiéře „Hrana stínu“. Hlavní roli v tomto napínavém thrilleru ztvárnil Jackie Chan, který i ve svých jednasedmdesáti letech znovu dokazuje, že patří ke světové špičce.

Příběh diváky zavede do ulic Macaa, kde se lidský instinkt střetne s nejmodernějšími technologiemi.

Hrana stínu (foto: Copyright: © Golden Network Asia Ltd)
▲ Hrana stínu (foto: Copyright: © Golden Network Asia Ltd)

Více než 60 let filmové tradice
Tento příběh je mnohem víc než jen akční zápletka. Je za ním kariéra trvající více než šest desetiletí a osobnost, která výrazně ovlivnila celou éru bojových umění. Jackie Chan, vlastním jménem Chan Kong-sang, se narodil v roce 1954 v Hongkongu. Navštěvoval školu, kde se věnoval akrobacii, herectví a kung-fu. Po ukončení studia začínal jako kaskadér a postupně se stal jedním z nejvyhledávanějších akčních herců. Během své kariéry se objevil ve více než 150 filmech, včetně úspěšné série „Police Story“ a hollywoodských projektů jako „Rachot v Bronxu“ nebo trilogie „Křižovatka smrti“. Za svůj mimořádný přínos kinematografii získal v roce 2016 čestného Oscara.

Žádní kaskadéři nejsou potřeba
„Hrana stínu“ je adaptací hongkongského thrilleru „Pod dohledem“ (2007), jenž režisér Larry Yang přepracoval do moderní podoby. Zachovává původní koncept policejního týmu, zároveň ho ale posouvá do reality dnešního digitálního světa a umělé inteligence. Produkce probíhala přímo v Macau a během 84 natáčecích dnů filmaři vystřídali ikonické lokace jako Macau Tower, oblast Coloane či hotel Wynn Macau. Součástí byly i technicky náročné akční scény, které Jackie Chan i ve svých 71 letech natočil bez kaskadéra, aby byly co nejvíce autentické.

Mise v srdci Macaa
Jackie Chan ve filmu ztvárnil Wonga Tak-chunga, bývalého elitního policistu, který je po letech v ústraní povolán zpět do akce. Spolu se svým svěřencem (Zac Wang) a týmem mladých detektivů se Wong vydává zastavit mezinárodní gang lupičů. Pro oba herce jde již o čtvrtou společnou spolupráci po hitech „Karate Kid“, „Kung Fu Yoga“ nebo „Avantgarda“.

Jackie Chan na FilmBox Premium
V dubnu se Jackie Chan představí v hlavní roli filmu „Hrana stínu“, který kanál FilmBox Premium uvede 6. dubna ve 20:00. Fanoušci si navíc mohou připomenout jeho další akční roli ve snímku „Ztracená legenda“, který bude odvysílán 10. dubna ve 23:05.

zdroj: SPI / FilmBox

Reklama

Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV

Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

Dovolená u mořeBazény
