Antik TV: 3 dokumentární kanály v dubnu pro všechny
Společnost Antik Telecom přináší svým zákazníkům Antik TV během celého dubna trojici prémiových televizních kanálů pro všechny - bez ohledu na to jaký mají aktivní balíček.
Od 1. do 30. dubna operátor otevírá brány k fascinujícímu světu poznání na stanicích National Geographic, National Geographic Wild a Viasat Nature. Vydejte se na cestu za tajemstvími mikrosvěta, drsnou africkou divočinou nebo odhalte skryté rituály zvířecích rodin.
National Geographic: Od včel až po biblické záhady
Dubnová nabídka kanálu National Geographic přináší vizuálně podmanivou premiéru Tajemství včel, která odhaluje skrytý život nejdůležitějších opylovačů planety. Těšit se můžete také na nové části dokumentární série Letadla, které měnily svět.
Atraktivní dokumentární tvorbu doplňuje historické pátrání Alberta Lina po Tajuplné Bibli či výjimečný dokument Jane Goodallová: Naděje, která mapuje cesty světoznámé expertky na chování primátů a ochránkyně přírody.
National Geographic Wild: Srdce nespoutané divočiny
Nabídka kanálu National Geographic Wild vás zavede přímo do centra dění, kde v hlavní roli excelují špičkoví predátoři v dokumentární sérii Lovci z divočiny. V dokumentu Smolaři odhalíte spolu s Ryanem Reynoldsem mimořádně bizarní superschopnosti největších „podivínů“ živočišné říše.
Oblíbenou veterinární tvorbu tento měsíc reprezentují nové příběhy rázovitého Dr. Pola na jeho slavné farmě, ale také moderní medicínská praxe v týmu Veterinářů z Nebrasky.
Viasat Nature: Království zvířat a unikátní evoluce
Prémiové nádraží Viasat Nature láká na vizuálně podmanivý dokument 399: Královna Tetonu, sledující osud slavné medvědice grizzly. Tahákem vysílání je i premiérový seriál Odhalení zvířecí kultury, který odkrývá fascinující rituály předávané ve zvířecích rodinách z generace na generaci. Fanoušci přírody se mohou těšit i na výpravnou sérii Mytické ostrovy Nového Zélandu či emotivní dokument Život v vedrech: Afrika, mapující hrdinský boj šelem o přežití v neúprosné krajině.
zdroj: Antik