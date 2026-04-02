Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Antik TV: 3 dokumentární kanály v dubnu pro všechny

Společnost Antik Telecom přináší svým zákazníkům Antik TV během celého dubna trojici prémiových televizních kanálů pro všechny - bez ohledu na to jaký mají aktivní balíček.

Od 1. do 30. dubna operátor otevírá brány k fascinujícímu světu poznání na stanicích National Geographic, National Geographic Wild a Viasat Nature. Vydejte se na cestu za tajemstvími mikrosvěta, drsnou africkou divočinou nebo odhalte skryté rituály zvířecích rodin.

Antik TV s dubnovou nabídkou kanálů pro všechny
National Geographic: Od včel až po biblické záhady
Dubnová nabídka kanálu National Geographic přináší vizuálně podmanivou premiéru Tajemství včel, která odhaluje skrytý život nejdůležitějších opylovačů planety. Těšit se můžete také na nové části dokumentární série Letadla, které měnily svět.

Atraktivní dokumentární tvorbu doplňuje historické pátrání Alberta Lina po Tajuplné Bibli či výjimečný dokument Jane Goodallová: Naděje, která mapuje cesty světoznámé expertky na chování primátů a ochránkyně přírody.

National Geographic Wild: Srdce nespoutané divočiny
Nabídka kanálu National Geographic Wild vás zavede přímo do centra dění, kde v hlavní roli excelují špičkoví predátoři v dokumentární sérii Lovci z divočiny. V dokumentu Smolaři odhalíte spolu s Ryanem Reynoldsem mimořádně bizarní superschopnosti největších „podivínů“ živočišné říše.

Oblíbenou veterinární tvorbu tento měsíc reprezentují nové příběhy rázovitého Dr. Pola na jeho slavné farmě, ale také moderní medicínská praxe v týmu Veterinářů z Nebrasky.

Viasat Nature: Království zvířat a unikátní evoluce
Prémiové nádraží Viasat Nature láká na vizuálně podmanivý dokument 399: Královna Tetonu, sledující osud slavné medvědice grizzly. Tahákem vysílání je i premiérový seriál Odhalení zvířecí kultury, který odkrývá fascinující rituály předávané ve zvířecích rodinách z generace na generaci. Fanoušci přírody se mohou těšit i na výpravnou sérii Mytické ostrovy Nového Zélandu či emotivní dokument Život v vedrech: Afrika, mapující hrdinský boj šelem o přežití v neúprosné krajině.

zdroj: Antik

Přečtěte si také

Vybrané články
Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

