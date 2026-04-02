Skupina Nova vyšle do světa dalších 500 hodin premiér

Pět set hodin premiér. 38 projektů o 578 epizodách nejrůznějších žánrů pro TV Nova a Oneplay opět připravují ti nejrespektovanější tvůrci tuzemské audiovize.
Kutnohorská kauza pohledem tvůrců Studny a Ivety. Krev od Davida Ondříčka. Bitcoinová kauza tak, jak ji odkrývala Zdislava Pokorná. Duchařská komedie od Tomáše Baldýnského. Jiří Vejdělek režíruje komediální krimi Očko. Martin Hoffman se pomstí za křivdu v režii Jana Pachla.
Zrod legendy jménem Kafka ve fiktivním příběhu z dílny Petera Bebjaka. Vrátí se Ondřej Sokol jako vyšetřující včelař a Miroslav Donutil jako psychotronik v nových řadách diváckých hitů. Polívka, Zedníček, Donutil poprvé spolu před kamerou. Leoš Mareš slaví unikátním třídílným dokumentem. Noví Specialisté tentokrát od tvůrce Metody Markovič. Dokument o Jiřině Bohdalové. Vrátí se i další řady reality show v čele s MasterChef Česko, Love Island Česko a Slovensko, Farma Česko a Jámou lvovou. Možné je všechno!
Produkční společnost Barletta Productions právě vyvíjí novou sérii Bitcoinová kauza. Ambiciózní drama má na ploše šesti epizod mapovat jednu z největších finančních afér v historii České republiky, a to pohledem investigativní reportérky Deníku N Zdislavy Pokorné a jejího editora Michala Švece, to vše v režii Matěje Chlupáčka.
V šestidílném Oneplay Originálu Kutnohorská kauza budou diváci moci sledovat sourozence bojující o záchranu matky ztracené v síti lží a manipulace samozvaného kutnohorského guru Richarda. Spolu s Terezou Kopáčovou režíruje Adam Martinec (Mord).
Šestidílná série Krev stojí na pomezí true crime a rodinného dramatu, její ústřední postavou je Martina, která se stala obětí útoku kyselinou. Její příběh pro Oneplay vyvíjí tvůrčí tým stojící za ságou Král Šumavy v čele s producentem Davidem Ondříčkem.
Do bouřlivých devadesátek se diváci vrátí s dobovým thrillerem o šesti dílech Já, pomsta, ve kterém se parta všemi mastmi mazaných šíbrů s krytím od policie i politiků právě chystá vytunelovat obří projekt na výstavbu rodinných domů. Budou však konfrontováni s návratem tajemného emigranta ze zahraničí, který s nimi má nevyřízené účty z minulosti. Martina Hoffmana v hlavní roli bude v případě Já, pomsty režírovat oceňovaný Jan Pachl.
Předplatitelé Oneplay se podívají i na začátek minulého století. Zavede je tam fiktivní příběh Kafka o zrodu světové literární ikony od tvůrčího týmu v čele s producenty Peterem Bebjakem a Rasťo Šestákem.
Novinkou na Oneplay bude také komediální seriál Zde žijí duchové, ve kterém mladý manželský pár zdědí rozpadající se zámek Bukvice. Jejich hoteliérské ambice ovšem brzy naruší přítomnost celé plejády duchů, počínaje možným spoluautorem Věstonické Venuše Tožinem přes obrozeneckého básníka Jindřicha Dubského z Dubí až k Mirkovi, duchovi pravicového politika z 90. let minulého století.
Velkou dokumentární událost přinese třídílný dokument Braňa Holička Leoš, ve kterém oblíbený hudebník, moderátor, trendsetter, producent a bavič Leoš Mareš otevřeně promluví o prostředí českého šoubyznysu, o své cestě na vrchol, o klopýtnutích v kariéře i o tom, jak se mu je podařilo překonat.
Stejně tak se divákům poprvé představí bývalý špičkový kriminalista Jirka. Ten v seriálu Očko přišel kvůli vzácné chorobě o práci, byt i náplň života. Jedno náhodné setkání však spustí lavinu událostí, které skončí vyšetřováním divácky atraktivních případů. Režíruje Jiří Vejdělek, kreativní producentkou je Simona Matásková.
Diváky TV Nova čeká pokračování úspěšného diváckého hitu Vraždy v kraji. Opět se tak mohou těšit na příběhy plné napětí, ale i laskavého humoru a pozitivní atmosféry. V hlavní roli s elitním plukovníkem a vášnivým včelařem v podání Ondřeje Sokola. Stejně tak se na televizní obrazovku vrátí Miroslav, Martina a Sára Donutilovi, a to s druhou sérií Záhadných případů.
Další řadou bude pokračovat i oblíbená série Specialisté. Novinkou bude i seriál plný legend tuzemské kinematografie v čele s Miroslavem Donutilem, Pavlem Zedníčkem a Bolkem Polívkou nazvaný Muži v letu. V něm režisér Petr Nikolaev přinese mezigenerační příběh v malebné krajině Karlštejnska.
U příležitosti 95. narozenin Jiřiny Bohdalové přinese TV Nova exkluzivní dokumentární film „Jiřina Bohdalová: A jede se furt dál“. Režisér a producent Michal Čoudek získal unikátní přístup k legendě českého filmu a divadla. Herečka v upřímné zpovědi otevřeně mluví o svém životě, láskách, kariéře i výzvách pokročilého věku.
Vrátí se i další řady oblíbených reality show v čele s MasterChef Česko, Love Islandem Česko a Slovensko, Farmou a Jámou lvovou. Doplněné o zábavnou skečovou show Možné je všechno.
zdroj: Nova