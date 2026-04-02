Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Skupina Nova vyšle do světa dalších 500 hodin premiér

Pět set hodin premiér. 38 projektů o 578 epizodách nejrůznějších žánrů pro TV Nova a Oneplay opět připravují ti nejrespektovanější tvůrci tuzemské audiovize.

Kutnohorská kauza pohledem tvůrců Studny a Ivety. Krev od Davida Ondříčka. Bitcoinová kauza tak, jak ji odkrývala Zdislava Pokorná. Duchařská komedie od Tomáše Baldýnského. Jiří Vejdělek režíruje komediální krimi Očko. Martin Hoffman se pomstí za křivdu v režii Jana Pachla.

Zrod legendy jménem Kafka ve fiktivním příběhu z dílny Petera Bebjaka. Vrátí se Ondřej Sokol jako vyšetřující včelař a Miroslav Donutil jako psychotronik v nových řadách diváckých hitů. Polívka, Zedníček, Donutil poprvé spolu před kamerou. Leoš Mareš slaví unikátním třídílným dokumentem. Noví Specialisté tentokrát od tvůrce Metody Markovič. Dokument o Jiřině Bohdalové. Vrátí se i další řady reality show v čele s MasterChef Česko, Love Island Česko a Slovensko, Farma Česko a Jámou lvovou. Možné je všechno!

Programové novinky TV Nova a Oneplay (foto: TV Nova)
▲ Programové novinky TV Nova a Oneplay (foto: TV Nova)

Produkční společnost Barletta Productions právě vyvíjí novou sérii Bitcoinová kauza. Ambiciózní drama má na ploše šesti epizod mapovat jednu z největších finančních afér v historii České republiky, a to pohledem investigativní reportérky Deníku N Zdislavy Pokorné a jejího editora Michala Švece, to vše v režii Matěje Chlupáčka.

V šestidílném Oneplay Originálu Kutnohorská kauza budou diváci moci sledovat sourozence bojující o záchranu matky ztracené v síti lží a manipulace samozvaného kutnohorského guru Richarda. Spolu s Terezou Kopáčovou režíruje Adam Martinec (Mord).

Šestidílná série Krev stojí na pomezí true crime a rodinného dramatu, její ústřední postavou je Martina, která se stala obětí útoku kyselinou. Její příběh pro Oneplay vyvíjí tvůrčí tým stojící za ságou Král Šumavy v čele s producentem Davidem Ondříčkem.

Do bouřlivých devadesátek se diváci vrátí s dobovým thrillerem o šesti dílech Já, pomsta, ve kterém se parta všemi mastmi mazaných šíbrů s krytím od policie i politiků právě chystá vytunelovat obří projekt na výstavbu rodinných domů. Budou však konfrontováni s návratem tajemného emigranta ze zahraničí, který s nimi má nevyřízené účty z minulosti. Martina Hoffmana v hlavní roli bude v případě Já, pomsty režírovat oceňovaný Jan Pachl.

Předplatitelé Oneplay se podívají i na začátek minulého století. Zavede je tam fiktivní příběh Kafka o zrodu světové literární ikony od tvůrčího týmu v čele s producenty Peterem Bebjakem a Rasťo Šestákem.

Novinkou na Oneplay bude také komediální seriál Zde žijí duchové, ve kterém mladý manželský pár zdědí rozpadající se zámek Bukvice. Jejich hoteliérské ambice ovšem brzy naruší přítomnost celé plejády duchů, počínaje možným spoluautorem Věstonické Venuše Tožinem přes obrozeneckého básníka Jindřicha Dubského z Dubí až k Mirkovi, duchovi pravicového politika z 90. let minulého století.

Velkou dokumentární událost přinese třídílný dokument Braňa Holička Leoš, ve kterém oblíbený hudebník, moderátor, trendsetter, producent a bavič Leoš Mareš otevřeně promluví o prostředí českého šoubyznysu, o své cestě na vrchol, o klopýtnutích v kariéře i o tom, jak se mu je podařilo překonat.

Stejně tak se divákům poprvé představí bývalý špičkový kriminalista Jirka. Ten v seriálu Očko přišel kvůli vzácné chorobě o práci, byt i náplň života. Jedno náhodné setkání však spustí lavinu událostí, které skončí vyšetřováním divácky atraktivních případů. Režíruje Jiří Vejdělek, kreativní producentkou je Simona Matásková. 

Diváky TV Nova čeká pokračování úspěšného diváckého hitu Vraždy v kraji. Opět se tak mohou těšit na příběhy plné napětí, ale i laskavého humoru a pozitivní atmosféry. V hlavní roli s elitním plukovníkem a vášnivým včelařem v podání Ondřeje Sokola. Stejně tak se na televizní obrazovku vrátí Miroslav, Martina a Sára Donutilovi, a to s druhou sérií Záhadných případů. 

Další řadou bude pokračovat i oblíbená série Specialisté. Novinkou bude i seriál plný legend tuzemské kinematografie v čele s Miroslavem Donutilem, Pavlem Zedníčkem a Bolkem Polívkou nazvaný Muži v letu. V něm režisér Petr Nikolaev přinese mezigenerační příběh v malebné krajině Karlštejnska. 

U příležitosti 95. narozenin Jiřiny Bohdalové přinese TV Nova exkluzivní dokumentární film „Jiřina Bohdalová: A jede se furt dál“. Režisér a producent Michal Čoudek získal unikátní přístup k legendě českého filmu a divadla. Herečka v upřímné zpovědi otevřeně mluví o svém životě, láskách, kariéře i výzvách pokročilého věku.

Vrátí se i další řady oblíbených reality show v čele s MasterChef Česko, Love Islandem Česko a Slovensko, Farmou a Jámou lvovou. Doplněné o zábavnou skečovou show Možné je všechno

zdroj: Nova

Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV

TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

