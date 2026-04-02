Duben na prima+: nové Minuty zločinu, Beckhamovi i film Nepela
Česká streamovací platforma prima+ přinese během dubna spoustu nových titulů. Abonenti služby se mohou těšit například na premiéru životopisného filmu Nepela či dokumentární série Minuty zločinu.
Film Nepela (Slovensko, Česko 2025) mapuje úsek ze života krasobruslaře Ondreje Nepely - v roce 1972 se vrací se zlatou medailí ze Zimních olympijských her v Sapporu, kde dosáhl svého největšího sportovního úspěchu. Doma na něj čeká nejen sláva, ale také realita komunistického režimu. Všichni se k němu chovají jako k celebritě, ale citlivý Ondrej touží především po úniku z této pro něj nepříjemné zlaté klece. Chce žít svobodně a v souladu s tím, kým se cítí být. Přislíbenou šanci odejít do profesionální lední revue mu však na poslední chvíli zakážou a nařídí mu účast na dalším mistrovství světa. Zklamaný Nepela musí najít novou motivaci a také se vyrovnat s tragickou smrtí své nejlepší kamarádky, krasobruslařky Hany Maškové. Ondrej Nepela je jednou z největších československých sportovních legend. Ve své sportovní kariéře získal všechna myslitelná ocenění a jeho životní příběh je dodnes obrovskou inspirací.
Projekt MINUTY ZLOČINU od CNN Prima NEWS přináší novou true crime dokumentární sérii navazující na úspěch videopodcastu HLASY ZLOČINU, v níž tvůrci Jakub Kvasnička a Václav Janata detailně, minutu po minutě, rekonstruují zásadní kriminální případy české historie za využití archivů i exkluzivních výpovědí aktérů. První díl Vrah z Uherského Brodu s komentářem Lukáše Vaculíka otevírá celkem osmidílnou sérii, přičemž postupně vznikají další epizody, které nabídnou nový, hloubkový pohled na známé zločiny i jejich souvislosti. Jedním z dalších připravovaných dílů bude také případ takzvané Krádeže století, kterou v roce 2007 spáchal František Procházka.
Film Beckhamovi: Rodinná válka (uváděný v originále jako Backham: Family at War) (Velká Británie, 2026) přináší intimní pohled do zákulisí jedné z nejznámějších rodin světa a odhaluje napětí, konflikty i mediální tlak, kterému musí čelit. Dokument sleduje vztahové dynamiky uvnitř rodiny, rozkrývá veřejné i soukromé spory a ukazuje, jak sláva a neustálý zájem médií ovlivňují jejich každodenní život. Divákům tak nabízí nejen emotivní příběh o rodinných vazbách, ale i pohled na odvrácenou stranu života ve světle reflektorů.
Seriál Vraždící dvojčata (USA, 2024) se zaměřuje na skutečné případy jednovaječných dvojčat zapletených do závažných zločinů. Seriál zkoumá, jak silné pouto mezi dvojčaty může ovlivnit jejich chování, přibližuje případy, kdy jedno dvojče manipuluje druhé, a uvádí situace, kdy se dvojčata dopouštějí trestné činnosti společně, včetně psychologických a rodinných faktorů stojících za jejich jednáním. Každá epizoda rekonstruuje konkrétní kriminální případ pomocí výpovědí svědků, archivních materiálů a hraných rekonstrukcí. Hlavním tématem je otázka, nakolik může extrémně blízký sourozenecký vztah přispět k tragickým událostem.
Prima+ v dubnu uvede také dokumentární film Bradfordský kanibal (Velká Británie, 2025). V květnu 2010 narazil správce budovy při kontrole záznamů z kamerového systému na něco, co jím otřáslo až do morku kostí. Záběry zachycovaly obyvatele domu Stephena Griffithse, ozbrojeného kuší, jak pronásleduje ženu chodbou, než její bezvládné tělo odtáhne do svého bytu. Po zatčení a obvinění ze tří vražd čtyřicetiletý samotář prohlásil, že už není Stephen Griffiths, ale „Crossbow Cannibal“ - „Kanibal s kuší“.
Třídílná true Dálniční vrazi z L.A. (Velká Británie, 2024) crime minisérie odhalující, jak tři sadističtí sérioví vrazi - Patrick Kearney, William Bonin a Randy Kraft - číhali na dálnicích jižní Kalifornie a lovili mladé muže a chlapce. Případ přezdívaný „Freeway Killers“, který byl zpočátku považován za dílo jediného pachatele, se postupně rozvinul v něco mnohem děsivějšího...
Seriály
Ray Donovan (USA, 2013, 2. série) je americký kriminální televizní seriál scenáristky Ann Bidermanové. Premiérově byl vysílán na stanici Showtime. První řada seriálu měla premiéru 30. června 2013 a pilotní díl trhal rekordy ve sledovanosti. Děj první řady se odehrává v Los Angeles. Ray Donovan pracuje pro vlivnou advokátní kancelář Goldman & Drexler, která zastupuje bohaté a slavné osobnosti. Donovan je „prostředníkem“ - dělá vše pro to, aby je jejich klient nepodrazil. Uplácí, vyhrožuje nebo zabíjí. Jako každý jiný je však Ray oddán své rodině. Zvrat nastává, když je jeho otec Mickey Donovan nečekaně propuštěn z vězení. Nato začne mít vážné problémy, protože po něm a jeho společnících jde FBI.
David Duchovny ztvárňuje hlavní roli amerického televizního seriálu Californication (USA, 2007-2014) - jiskřivé, drsně sexy, komediální, cynické i sarkastické podívané, jejímž ústředním hrdinou je spisovatel Hank Moody. Jeho posedlost ctí a sebezničující chování ve stylu „chlast, drogy a sex“ zároveň ničí i obohacuje jeho spisovatelskou kariéru. Miluje svou dceru Beccu (Madeleine Martinová), jež se narodila ze vztahu s bývalou přítelkyní Karen (Natascha McElhoneová). Je to chytrá holka, možná až moc, a její otec se upřímně snaží spojit otcovské povinnosti s nároky spisovatelské dráhy. Muži ho mají rádi pro jeho schopnost driblovat mezi nesčetnými přítelkyněmi, ženy fešáka Moodyho milují pro jeho šarm. Diváci oceňují kromě krásných žen a Moodyho hlášek především skvělou a nevtíravou zábavu, kterou seriál přináší.
Romantický komediální seriál Ať se stane cokoli (Turecko, 2023) uvede prima+ od 26. dubna. Alize (Eylül Tumbar) je velmi krásná mladá žena, která se zamiluje do Serkana (Enes Kocak), ten ji však zpočátku také nebere vážně. Jejich vztah provázejí zkoušky a intriky, včetně hry, kterou s Alize hraje její vlastní otec.
V dubnu také prima+ přinese dramatický seriál Coldwater (Velká Británie, 2025). John (Andrew Lincoln) se s rodinou přestěhuje do venkovského městečka, kde se spřátelí s tajemným sousedem Tommym (Ewen Bremner), který skrývá temná tajemství. Johnova fascinace Tommym roste, zatímco jeho žena Fiona (Indira Varma) začíná mít podezření, což vede k nebezpečnému odhalení skrytých pravd a potlačovaného hněvu.
prima+ v dubnu také nabídne kultovní sérii sportovních filmů Rocky - Rocky I (USA, 1976), Rocky II (USA, 1979), Rocky III (USA, 1982), Rocky IV (USA, 1985), Rocky V (USA, 1990), Rocky Balboa (USA, 2006), Rocky: Nová krev (USA, 2015), Rocky: Nová výzva (USA, 2018) a Rocky: Nový rival (USA, 2023)
Dále prima+ bude poskytovat napínavý psychologický thriller Herní pole (USA, 2022) o vůli žít za každou cenu. Šest cizinců se probudí zmatených a uvězněných v nekonečném kukuřičném poli. Brzy zjistí, že jim je cosi tajemného v patách. Vyzbrojeni pouze zdánlivě náhodnými předměty - od kompasu až po revolver - musí spojit síly, aby z pole unikli dřív, než zemřou.
Romantiký film June a John (Francie, 2025) a Lesní vrah (Česko, Slovensko, Polsko, Rumunsko, 2024) doplní nabídku prima+ v dubnu.
zdroj: FTV Prima