Pondělí, 6. dubna 2026, svátek má Vendula

Pavel Brázda stojí v čele kreativy skupiny Prima

Kreativním ředitelem skupiny Prima se od 1. dubna stává Pavel Brázda. Bude zodpovědný za veškeré audiovizuální výstupy, kompletní vedení a rozvoj kreativního týmu, mentoring klíčových talentů a za nastavování standardů kvality napříč celým oddělením.

Pavel Brázda doposud působil na Primě jako kreativní lídr. „Pavel má unikátní kombinaci agenturních zkušeností a hluboké znalosti televizního prostředí. Dlouhodobě posouvá kreativní kvalitu našich výstupů a jeho přístup propojuje strategii s exekucí. Věřím, že v nové roli bude klíčovým hybatelem dalšího rozvoje značek skupiny Prima,“ uvádí ředitel divize Produkt a Interim marketingový ředitel skupiny Prima Petr Král.

▲ Pavel Brázda (foto: FTV Prima)

Vnímám to jako logický krok. Přestože je naše interní kreativní oddělení v mnohém podobné agenturnímu prostředí, vyžaduje specifické zkušenosti, které jinde než v televizi nezískáte,“ říká Pavel Brázda a dodává: „Audiovizuální obor i reklamně-mediální trh se za poslední roky neuvěřitelně proměnil a to, co a jak teď na Primě děláme, se zásadně liší od doby třeba před dvěma lety. Prací kreativního oddělení už dávno není jen selfpromo jednotlivých kanálů, ale celé integrované kampaně. A že značek a produktů máme opravdu požehnaně.“

Zkušený a oceňovaný kreativec má za sebou více než 25 let praxe v oboru. Působil mimo jiné v agenturách Mark/BBDO, EURO/RSCG nebo McCann Erickson, se spoustou dalších agentur a klientů spolupracoval na freelance bázi. Několik let strávil v TV NOVA jako seniorní copywriter a idea maker, na Primě působí jako kreativní lídr již téměř 13 let. 

zdroj: FTV Prima

Přečtěte si také

Skylink: Překlopení Story4 do SD. Konec Kanal1
Nový sportovní volný HD kanál před startem
COLOR DAB multiplex výrazně zvýšil pokrytí
Vylepšená aplikace CANAL+ s technologiemi OpenAI
SledovaniTV zařazuje nový fotbalový kanál Ballcasterz
První rok Oneplay
Velikonoce na TV Seznam: České pohádky, komedie i filmové klasiky
Vodafone našel náhradu za kanály MTV - programy Deluxe Music
Prima Velikonoce: pohádky, filmy, sváteční premiéry i jedna oslava
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Nova: Pomlázka v Ulici, premiéry a filmové klasiky
Britské krimi a seriálové hity na BBC First v Antik TV
TV program

kanál CT1 20:05 Peče celá země pomáhá dětem
21:15 Svatební cesta do Jiljí
22:40 Deset zastavení s mistry zábavy
kanál CT2 20:00 Země faraonů
21:45 Velikáni filmu: Wes Anderson
23:25 Babylon Berlín IV (7/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (3)
21:40 Specialisté (135)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (3)
21:30 Polda IV (4)
22:40 Kriminálka Kraj I (4)
kanál SEZNAM 20:10 Vinnetou a míšenka Apanači
22:05 Když Burian prášil
00:25 Policejní mafie
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Pásla kone na betóne
21:50 ...kone na betóne
23:25 Veselá Veľká noc
kanál DVOJKA 20:00 VEĽKONOČNÝ Lov slov
20:35 Peter Nagy 65
21:50 Il Divo: Timeless - Koncert v Japonsku
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Vylomeniny
21:45 Svokra
22:55 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Velitel (2)
22:10 Černá punčocha
00:00 Skutečné příběhy

