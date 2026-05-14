Německo: Satelit je nejrozšířenějším způsobem příjmu TV

Celkem 15,46 milionu televizních domácností v Německu sleduje televizní programy prostřednictvím satelitu. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu Astra TV Monitor 2025, který zkoumal způsoby příjmu televizních programů v německých domácnostech.
Satelit je přední distribuční platforma pro televizní domácnosti v Německu. Celkem 15,46 milionu televizních domácností (43,7 procent) přijímá programy ze satelitu (pro srovnání v roce 2024 tehdy přijímalo programy ze satelitu 16,02 milionu, respektive 44,8 procenta).
▲ Obr č. 1 - Podíly jednotlivých distribučních televizních platforem v Německu (foto: Astra TV Monitor/SES/Kantar)
Satelit je následovaný kabelovou televizí, kterou v Německu má 12,44 milionu televizních domácností, tj. share je 35,2 procenta (2024: 13,32 milionu, respektive 37,3 procenta).
Televizi přes internetový protokol (IPTV/OTT) využívá 5,72 milionu televizních domácností, což odpovídá 16,2 procentům (2024: 4,71 milionu, respektive 13,2 procenta).
Distribuci televizních programů přes pozemní vysílače (DVB-T2) používá 1,74 milionu domácností, s podílem 4,9 procenta (2024: 1,68 milionu, respektive 4,7 %).
Celkový počet televizních domácností v Německu, které mohou přijímat programy v HD rozlišení v roce 2025 dosáhl 33,97 milionu (2024: 33,32 milionu), což odpovídá 96,1 % všech televizních domácností v Německu. Ti mohou přijímat programy v HD. Programy v HD rozlišení ze satelitu sleduje 15,25 miliony domácností, následovaný kabelovou sítí 11,27 miliony domácností, IPTV/OTT s 5,71 miliony klientů a terestrické TV vysílání s 1,74 miliony.
Celkový počet HD domácností v Německu v roce 2025 činil 33,97 milionu (2024: 33,21 milionu).
Satelit je v Německu nejrozšířenější metodou příjmu: Satelitní televize nabízí divákům přesvědčivou kombinaci široké škály programů ve vynikající kvalitě obrazu, to vše bez měsíčních poplatků za předplatné a s vysokou stabilitou signálu. Aplikace HD+ TV také přidává hybridní řešení a funkce, které dále zvyšují pohodlí a uživatelskou přívětivost. To posouvá satelitní televizi na novou úroveň,“ říká Christoph Mühleib, výkonný ředitel společnosti SES Germany.
Jak vznikl průzkum ASTRA TV Monitor 2025Čísla jsou převzata z aktuálního ASTRA TV Monitor 2025, který pro společnost ASTRA provedl institut pro průzkum trhu Kantar. Analýza je založena na 35,36 milionu televizních domácností v Německu. Průzkum celkem 6 000 domácností v celém Německu proběhl od 3. listopadu do 19. prosince 2025. Analýza zohledňovala primární metodu příjmu, tj. hlavní přijímací zařízení v každé domácnosti.
