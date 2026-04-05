Sportovní obsah stále rozhoduje, zda si divák zvolí pay-tv
Sportovní práva a sportovní kanály jsou stále klíčem k úspěchu u televizních diváků. Vyplývá to z výsledků hlasování čtenářů na webu parabola.cz. Pro více než 29 procent hlasujících je sportovní obsah důvodem k předplacení tv nabídky.
Na webu parabola.cz jsme čtenářům položili otázku: "Platíte si TV službu především kvůli sportovnímu obsahu?" a zjišťovali jejich názor na sportovní programy a vůbec na sportovní obsah v nabídce televizní platformy.
Celkem 29,1 procenta hlasujících uvedlo, že je sport hlavním důvodem pro předplacení televizní služby. Dalších 21 procenta hlasujících uvedlo, že sportovní obsah je jedním z důvodů (ne tedy hlavním důvodem) pro objednání pay-tv. Pro polovinu hlasujících (přesně 50,1 %) je tak sportovní nabídka u operátora důležitá. Naopak pro 23,6 % respondentů nejsou sportovní programy důvodem k objednání televizní nabídky operátora.
▲ Obr č. 1 - Výsledky hlasování čtenářů webu parabola.cz v anketě: Platíte si TV službu především kvůli sportovnímu obsahu? (foto: parabola.cz)
Sport na televizní obrazovce nezajímá celkem 11,9 procent čtenářů. 8,3 % hlasujících uvedlo, že sport sledují v televizi jen příležitostně. Může se tak jednat jen o významné sportovní zápasy nebo důležité akce roku jako LOH/ZOH, MS v hokeji/fotbale, ME ve fotbale či podobně.
A 6,1 procent respondentů sleduje sportovní přenosy jiným způsobem (například streamy na internetu).
Anketa "Platíte si TV službu především kvůli sportovnímu obsahu?" probíhala od 20. února do 30. března 2026. Do ankety se zapojilo celkem 505 čtenářů.
Po uzavření hlasování jsme spustili další anketu, ve které se můžete vyjádřit k dalšímu tématu. Tentokrát nás zajímá, jakým způsobem dnes nejčastěji sledujete televizní a video obsah? Hlasovat můžete na titulní webu parabola.cz. Anketní otázka s možností hlasování se nachází v levém sloupci.
redakce
