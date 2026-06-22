Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TV

Hudební televize Vantage již u nás. V nabídce Lepší.TVDNES! | Tisk | komentáře
Nová hudební televizní skupina pod značkou Vantage získává postupně své nové diváky skrze televizní operátory. Stanice Vantage Music, Vantage Dance, Vantage Rock a Vantage Classic již mohou oficiálně sledovat diváci v Česku i na Slovensku. Zbrusu nové kanály Vantage byly zařazeny do televizní OTT služby Lepší.TV (v Česku), respektive Lepšia.TV (na Slovensku).
Zhruba před měsícem se na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E na kapacitě švýcarské televizní platformy Kabelio objevilo volné vysílání hlavního programu Vantage Music s programovým mixem. Samotné vysílání upoutalo pozornost, jak na straně diváků, kteří získali novou hudební volně vysílanou televizní stanici, tak i na straně televizních operátorů, kterým se vyskytla jedinečná příležitost pro výběr televizních stanic do své nabídky.
Připomeňme, že na konci roku 2025 společnost Paramount Global provedla výrazné škrty ve svém provozu. To mělo přímý dopad na lineární vysílání - uzavřela nejenom zábavní kanály pod značkou Paramount (v Česku Paramount Network), ale i všechny hudební televizní stanice pod brandem MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live, club MTV ale i Nick Music). Výsledkem je, že pod značkou MTV od začátku letošního roku nevysílá žádná televize, která by se zaměřovala na proud videoklipů či záznamů živých koncertních vystoupeních. Zachovaný kanál MTV Global (dříve známý jako MTV Europe) již nevysílá žádné hudební pořady. Ani v noci.
Změnu na trhu využila pražská společnost Music Box Television, která spustila své hudební stanice Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic a Music Box Sexy. Stanice s remastrovanými klipy do full HD rozlišení nabízí prostřednictvím vybraných televizních operátorů v Česku a na Slovensku a v mnoha dalších zemích. Cílem projektu a programů bylo zaplnit volné místo, které vzniklo uzavřením stanic MTV. Ačkoliv jedním z důvodů uzavření hudebních stanic MTV byla klesající sledovanost těchto programů a přesun diváků na streamovací platformy, zjevně stále vysoký počet diváků chce nadále sledovat své hudební stanice - třeba jako kulisu při své práci či relaxaci.
▲ Obr č. 1 - Záběr z vysílání Vantage Music. Ilustrační foto
V květnu 2026 o sobě dala vědět prakticky neznámá estonská společnost Lulzy Broadcasting OÜ, která na satelitu spustila jeden ze svých programů Vantage Music. Prostřednictvím svých oficiálních stránek vantagetv.eu nabídla divákům ale i televizním operátorům možnost prozkoumat všechny čtyři provozované programy, přičemž Vantage Classic, jako zatím poslední z hudebních stanic Vantage, odstartoval před 3 týdny. Na webu provozovatele jsou k dispozici živé streamy stanic ve full HD rozlišení (1920x1080).
Cíl provozovatele Lulzy Broadcasting OÜ je stejný - získat skrze televizní operátory diváky, kteří mají zájem o hudební stanice.
Lepší.TV a Lepšia.TV jsou první televizní OTT platformy v Česku a na Slovensku, které nabízejí čtveřici nových stanic Vantage. Programy jsou součástí balíčků KLASIK a TOP. Stanice Vantage Dance a Vantage Music najdou klienti i v nižším balíčku MINI.
Vantage Music nabízí to nejlepší z hudby od současnosti až po minulost. Vantage Dance přináší taneční hity dnešní doby, které zajistí párty náladu. Vantage Rock je domovem rockové hudby. Od klasického roku, před headbangery až po heavy metal. Vantage Classic je místem pro retro huty a nově vzniklé klasiky.
redakce
Zhruba před měsícem se na satelitním systému Eutelsat Hot Bird na pozici 13°E na kapacitě švýcarské televizní platformy Kabelio objevilo volné vysílání hlavního programu Vantage Music s programovým mixem. Samotné vysílání upoutalo pozornost, jak na straně diváků, kteří získali novou hudební volně vysílanou televizní stanici, tak i na straně televizních operátorů, kterým se vyskytla jedinečná příležitost pro výběr televizních stanic do své nabídky.
Připomeňme, že na konci roku 2025 společnost Paramount Global provedla výrazné škrty ve svém provozu. To mělo přímý dopad na lineární vysílání - uzavřela nejenom zábavní kanály pod značkou Paramount (v Česku Paramount Network), ale i všechny hudební televizní stanice pod brandem MTV (MTV 80s, MTV 90s, MTV 00s, MTV Hits, MTV Live, club MTV ale i Nick Music). Výsledkem je, že pod značkou MTV od začátku letošního roku nevysílá žádná televize, která by se zaměřovala na proud videoklipů či záznamů živých koncertních vystoupeních. Zachovaný kanál MTV Global (dříve známý jako MTV Europe) již nevysílá žádné hudební pořady. Ani v noci.
Změnu na trhu využila pražská společnost Music Box Television, která spustila své hudební stanice Music Box Hits, Music Box Dance, Music Box Classic a Music Box Sexy. Stanice s remastrovanými klipy do full HD rozlišení nabízí prostřednictvím vybraných televizních operátorů v Česku a na Slovensku a v mnoha dalších zemích. Cílem projektu a programů bylo zaplnit volné místo, které vzniklo uzavřením stanic MTV. Ačkoliv jedním z důvodů uzavření hudebních stanic MTV byla klesající sledovanost těchto programů a přesun diváků na streamovací platformy, zjevně stále vysoký počet diváků chce nadále sledovat své hudební stanice - třeba jako kulisu při své práci či relaxaci.
▲ Obr č. 1 - Záběr z vysílání Vantage Music. Ilustrační foto
V květnu 2026 o sobě dala vědět prakticky neznámá estonská společnost Lulzy Broadcasting OÜ, která na satelitu spustila jeden ze svých programů Vantage Music. Prostřednictvím svých oficiálních stránek vantagetv.eu nabídla divákům ale i televizním operátorům možnost prozkoumat všechny čtyři provozované programy, přičemž Vantage Classic, jako zatím poslední z hudebních stanic Vantage, odstartoval před 3 týdny. Na webu provozovatele jsou k dispozici živé streamy stanic ve full HD rozlišení (1920x1080).
Cíl provozovatele Lulzy Broadcasting OÜ je stejný - získat skrze televizní operátory diváky, kteří mají zájem o hudební stanice.
Lepší.TV a Lepšia.TV jsou první televizní OTT platformy v Česku a na Slovensku, které nabízejí čtveřici nových stanic Vantage. Programy jsou součástí balíčků KLASIK a TOP. Stanice Vantage Dance a Vantage Music najdou klienti i v nižším balíčku MINI.
Vantage Music nabízí to nejlepší z hudby od současnosti až po minulost. Vantage Dance přináší taneční hity dnešní doby, které zajistí párty náladu. Vantage Rock je domovem rockové hudby. Od klasického roku, před headbangery až po heavy metal. Vantage Classic je místem pro retro huty a nově vzniklé klasiky.
redakce