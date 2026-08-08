Skylink: Konec English Club TV, přesun Mezzo do OTT

Skylink: Konec English Club TV, přesun Mezzo do OTTvčera | Tisk | komentáře
Změny v nabídce operátora česko-slovenské satelitní platformy Skylink, lucemburské mediální skupiny M7 Group, člena CANAL+, které se dotýkají jak DTH (satelitu), tak i OTT (internetové televizní služby).
Provozovatel platformy Skylink k 4. srpnu 2026 vyřadil vzdělávací kanál English Club TV. Ten byl součástí nabídky OTT služby Skylink Live TV. Důvody vyřazení stanice nebyly uvedeny. Informuje o tom portál Živé.sk. Možným důvodem je nízký zájem diváků o tento program. V nabídce operátora podobný program není.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Další změna proběhne ještě v tomto měsíci. Operátor vyřadí ze satelitní nabídky Skylinku k 25. srpnu 2026 hudební televizi Mezzo, zaměřenou na vážnou hudbu. Tento program bude součástí nabídky provozovatele i nadále. Stanice se jen přesune z DTH na OTT (tedy do Skylink Live TV). Uvolněná satelitní kapacita bude pak využita pro šíření jiné stanice. Připomeňme, že OTT službu mají k dispozici satelitní diváci bez dodatečných poplatků v rámci svého balíčku.
Mění se také parametry maďarské verze filmové a seriálové stanice Story 4. Ta se přesouvá na frekvenci 12,188 GHz.
nové technické parametry - TV8 (TV Osem):
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,129 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
nové technické parametry - Story 4 HU:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,188 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
redakce
Provozovatel platformy Skylink k 4. srpnu 2026 vyřadil vzdělávací kanál English Club TV. Ten byl součástí nabídky OTT služby Skylink Live TV. Důvody vyřazení stanice nebyly uvedeny. Informuje o tom portál Živé.sk. Možným důvodem je nízký zájem diváků o tento program. V nabídce operátora podobný program není.
▲ Obr č. 1 - Skylink v domácnosti (foto: M7 Group)
Další změna proběhne ještě v tomto měsíci. Operátor vyřadí ze satelitní nabídky Skylinku k 25. srpnu 2026 hudební televizi Mezzo, zaměřenou na vážnou hudbu. Tento program bude součástí nabídky provozovatele i nadále. Stanice se jen přesune z DTH na OTT (tedy do Skylink Live TV). Uvolněná satelitní kapacita bude pak využita pro šíření jiné stanice. Připomeňme, že OTT službu mají k dispozici satelitní diváci bez dodatečných poplatků v rámci svého balíčku.
Další změny pro satelitní divákyZ důvodu optimalizace satelitní kapacity dochází k přesunu vybraných stanic na jiné vysílací parametry. Slovenská stanice TV8 (TV Osem) se přesouvá na kmitočet 12,129 GHz.
Mění se také parametry maďarské verze filmové a seriálové stanice Story 4. Ta se přesouvá na frekvenci 12,188 GHz.
nové technické parametry - TV8 (TV Osem):
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,129 GHz
polarizace: vertikální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
nové technické parametry - Story 4 HU:
satelit: Astra 3C (23,5°E)
frekvence: 12,188 GHz
polarizace: horizontální
SR: 29900
FEC: 3/4
norma: DVB-S2
modulace: 8PSK
redakce