MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova

MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV NovaDNES! | redakce | tisk | názory
Nadcházející šampionát MS ve fotbale 2026, který se koná od 11. června do 19. července, bude v České republice vysílat Česká televize a skupina Nova. Divákům zprostředkují přímé přenosy, analýzy a bohatý doprovodný program.
Většinu přenosů na České televizi odvysílá ČT Sport, zápasy, které se hrají souběžně pak přinese ČT2. V případě skupiny Nova bude utkání vysílat Nova Action a souběžné a vybrané zápasy také hlavní program TV Nova. Celkem 104 utkání si rozdělí ČT a Nova rovným dílem. Zápasy české reprezentace, skupiny, utkání o bronz a finále nabídnou ČT i Nova.
ČT již představila detailněji, pokrytí MS ve fotbale na televizních obrazovkách a digitálních platformách.
Česká reprezentace zahájí své účinkování na mistrovství světa 12. června zápasem proti Jižní Koreji v mexické Guadalajaře. Druhé utkání odehraje 18. června v americké Atlantě proti Jihoafrické republice a skupinovou fázi uzavře 25. června duelem s domácím Mexikem v Mexico City. Všechny zápasy bude Česká televize komentovat z pražského studia.
S výjimkou několika utkání základní skupiny bude fotbalové studio ke každému vysílanému zápasu. Součástí programu bude každodenní ranní souhrn mapující dění předchozího dne a noci, a to od sestřihů utkání přes reakce na sociálních sítích až po zajímavosti z dějiště turnaje. Moderátory studií budou Petr Kubásek a Jan Lutonský. Utkání budou komentovat Jaromír Bosák, Vlastimil Vlášek, Jiří Štěpán, Lukáš Kaleta a Ondřej Prokop.
V místě konání šampionátu budou působit dva štáby sledující český národní tým. Budou kopírovat pohyb reprezentace mezi kempem v Dallasu a dějišti jednotlivých utkání a přinesou každodenní zpravodajství napříč programem České televize. Redaktory na místě budou David Kozohorský a David Kalous, expertní pohled nabídnou Karel Poborský a Michal Kadlec. Součástí přenosů českých zápasů budou také vstupy přímo z hrací plochy a rozhovory před utkáními i po nich.
Expertní tým České televize doplní Luděk Zelenka, Ondřej Čelůstka, Zdeněk Zlámal, David Kobylík a Miroslav Soukup. Ve vysílání se objeví také řada hostů z řad bývalých reprezentantů a trenérů, mimo jiné Marek Jankulovski, Vladimír Šmicer, David Pavelka, Martin Svědík, Jiří Plíšek nebo Tomáš Janotka. Do programu se zapojí i fanoušek fotbalu a úspěšný biatlonista Michal Krčmář.
Česká televize zároveň využije bohatý archiv z předchozích světových šampionátů, které vysílala ještě Československá televize a následně Česká televize. V iVysílání je k dispozici i kolekce vybraných pořadů s fotbalovou tématikou.
Match Buddy: fotbal s extra dávkou statistik
Novinkou bude projekt Match Buddy určený fanouškům statistik a datové analytiky. Speciální stream poběží paralelně s hlavním vysíláním na ČT sport. Match Buddy kombinuje dvě průlomové možnosti v jednom: multipřenosy obohacené o živé statistiky a multiview, tedy simultánní pohled z několika kamer najednou. U českých zápasů bude navíc k dispozici speciální komentář analytika fotbalových dat. Divák si tak sám zvolí, jak chce zápas sledovat.
Digitální ČT sport připravila na letošní mistrovství světa jedinečný balíček funkcí a obsahu, který diváky posadí do středu dění. Veškeré informace o šampionátu budou dostupné na webu ctsport.cz ve speciální rubrice msfotbal.cz a v mobilní aplikaci ČT sport. Diváci si budou moci vybírat z nepřeberného množství krátkých videí zachycujících nejzajímavější akce, důležité i krásné góly, reakce hráčů přímo z dějiště MS i názory expertů.
Nový průvodce mistrovstvím světa nabídne přehledný a graficky atraktivní souhrn všeho podstatného od interaktivní mapy a 3D modelů stadionů přes televizní program až po přehled všech týmů a skupin. Kromě zpravodajského servisu s videi, programem, soupiskami a výsledky nebude chybět ani datová analýza a grafické vizualizace od společnosti Opta se statistikami, výkonnostními daty a přehlednými infografikami pro všechny, kteří chtějí fotbalu rozumět do větší hloubky.
zdroj: ČT