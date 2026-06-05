CANAL+ kotován na JSEDNES! | redakce | tisk | názory
CANAL+ kotován na JSE, posiluje dvojí kontinentální přístup skupiny a role Jižní Afriky jako brány ke globálnímu kapitálu a africkému růstu.
Johannesburgská burza cenných papírů (JSE) přivítala CANAL+, přední globální mediální a zábavní společnost, ve své hlavní radě, což představuje významný milník v pokračujícím vývoji burzy jako globálně konkurenceschopného trhu. Sekundární kotace CANAL+ signalizuje silnou mezinárodní důvěru v kapitálové trhy Jižní Afriky a posiluje roli JSE jako prostředníka mezi globálním kapitálem a africkými růstovými příležitostmi.
CANAL+ zvyšuje odvětvovou diverzitu JSE a poskytuje místním investorům přímou, v randech denominovanou expozici vůči globálně diverzifikovanému mediálnímu a zábavnímu průmyslu s významnou africkou stopou.
CANAL+ byl kotován na Londýnské burze cenných papírů v prosinci 2024 a s využitím zrychleného procesu se dnes stává první francouzskou společností, která byla kotována na JSE, čímž dále posiluje vazby mezi kapitálovými trhy Jižní Afriky a Evropy. Jako jediná globální mediální a zábavní společnost kótovaná na burze JSE poskytuje CANAL+ investorům na JSE jedinečnou investiční příležitost.
CANAL+ je globální mediální a zábavní společnost s kořeny v Africe i Evropě, zaměřením na Afriku i na ně a nyní je kótována na těchto trzích. Působí ve více než 70 zemích a má přibližně 15 000 zaměstnanců. CANAL+ nabízí bezkonkurenční mix lokálního a globálního obsahu na platformě, která byla vytvořena s cílem zajistit snadné objevování obsahu a který zpřístupňuje co nejširšímu publiku. V Evropě má CANAL+ přes 18 milionů předplatitelů ve 12 zemích a na mnoha z těchto trhů zaujímá vedoucí postavení. V Africe, kde CANAL+ působí již více než 30 let, má nyní 23 milionů předplatitelů ve více než 40 afrických zemích a nabízí obsah ve více než 50 jazycích.
Kotace skupiny na burze JSE je v souladu s její dlouhodobou strategií rozšiřovat svou přítomnost na rychle rostoucích trzích, zejména v subsaharské Africe, kde rostoucí konektivita, mladá a rostoucí populace (očekává se, že do roku 2050 vzroste o 800 milionů), silný růst HDP (očekává se růst o 4,5 % mezi lety 2026 a 2030) a zrychlující se poptávka po obsahu a konektivitě i nadále pohánějí růst sektoru.
Kotace na JSE zvýší likviditu CANAL+ a umožní africkým investorům těžit z růstu CANAL+.
zdroj: CANAL+