Na Oneplay přichází epická sága a kinohit Transformers

Na Oneplay přichází epická sága a kinohit TransformersDNES! | redakce | tisk | názory
Již od soboty 6. července budou na Oneplay dostupné hned čtyři díly divácky oblíbené akční série Transformers, a to Transformers: Pomsta poražených, Transformers 3, Zánik a Poslední rytíř.
Série Transformers patří k nejúspěšnějším akčním ságám posledních dvou dekád. Režisér Michael Bay v ní rozvinul příběh věčného souboje Autobotů a Deceptikonů do monumentálních rozměrů, na to i s explozemi, na které nezapomene nikdo, kdo je alespoň jednou viděl. Každý díl přinese nové spojenectví, nové nepřátele, a ještě větší chaos.
Pomsta poražených zavede děj do starověkého Egypta a odhalí tajemství původu Transformerů. Zánik odstartuje novou kapitolu s Markem Wahlbergem v hlavní roli a přinese na scénu Dinoboty. A Poslední rytíř spojí osudy Transformerů s artušovskou legendou a přepíše historii jejich přítomnosti na Zemi.
Všechny čtyři díly ságy Transformers již od soboty 6.6. dispozici na Oneplay.
zdroj: Nova