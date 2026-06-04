Tototheo Global využije satelity v námořní, podnikové a vládní sféře

Tototheo Global využije satelity v námořní, podnikové a vládní sféřeDNES! | redakce | tisk | názory
Satelitní operátor Eutelsat podepsal se společností Tototheo Global, předním poskytovatelem námořních technologií a řešení konektivity, novou partnerskou dohodu o konektivitě na nízké oběžné dráze Země (LEO) společnosti Eutelsat.
V rámci dohody bude Tototheo Global poskytovat služby LEO společnosti Eutelsat zákazníkům v námořní sféře po celém světě a bude sloužit jako klíčový partner pro požadavky na konektivitu podniků, civilní a vojenské vlády v Řecku a na Kypru.
Společnost Tototheo Global se sídlem na Kypru je předním poskytovatelem pokročilých řešení konektivity a technologií, který podporuje organizace působící v náročném a kriticky důležitém prostředí v námořním, podnikovém a vládním sektoru.
Partnerstvím se společností Eutelsat posiluje společnost Tototheo Global svou nabídku konektivity, aby umožnila bezpečný a odolný provoz. Díky čtyřem desetiletím zkušeností poskytuje společnost Tototheo Global řešení zaměřená na budoucnost, která zvyšují výkon a dlouhodobou provozní excelenci.
zdroj: Eutelsat