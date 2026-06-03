EBU s právy na atletiku do roku 2031

EBU s právy na atletiku do roku 2031DNES! | redakce | tisk | názory
Evropská vysílací unie (EBU) a European Athletics se dohodly na významném prodloužení vysílacích práv do konce roku 2031, čímž zajistí bezplatné vysílání nejvýznamnějších atletických akcí na kontinentu a posílí jedno z nejtrvalejších a nejúspěšnějších partnerství v mezinárodním sportu.
European Athletics a EBU spolupracují od roku 1981 a tato nejnovější dohoda označuje neuvěřitelných 50 let spolupráce.
Prodloužení partnerství posouvá hranice stávající dohody, která trvá do roku 2027, a zahrnuje mistrovství Evropy v atletice v letech 2028 a 2030, halové mistrovství Evropy v atletice v letech 2029 a 2031, čtyři ročníky mistrovství Evropy v běhu na lyžích SPAR a dva ročníky mistrovství Evropy v atletice týmů v letech 2029 a 2031.
V rámci prodloužení již bylo 30 členům EBU potvrzeno, že budou vysílat akce Evropské atletiky po dobu čtyř let. Události budou vysílány prostřednictvím sítí členských organizací EBU, což zajistí rozsáhlé bezplatné pokrytí po celé Evropě, zatímco bezplatná streamovací platforma EBU, Eurovision Sport, poskytne fanouškům po celém světě doplňkový přístup k živému vysílání a vysílání na vyžádání.
Součástí dohody bude EBU také hostitelem mnoha akcí European Athletics prostřednictvím svého produkčního partnera, společnosti Actua Sport.
zdroj: EBu