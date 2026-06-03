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Na Oneplay přichází dokument Tajemný život pod zemí

DNES! | redakce | tisk | názory

Na Oneplay je nyní v české preméře dostupný nizozemský přírodovědný dokument Tajemný život pod zemí (Planet Soil, 2023), který odhaluje neuvěřitelně komplexní a dosud přehlížený svět ukrytý přímo pod povrchem naší planety.

Snímek režiséra Marka Verkerka, tvůrce oceňovaného dokumentu Nová divočina, ukazuje půdu tak, jak ji ještě nikdo neviděl.

Věděli jste, že v jediné hrstce půdy žije více živočichů, než je lidí na celé Zemi? Přes osm miliard tvorů: bakterie, houby, roztoči, žížaly a bezpočet dalších organismů, které tvoří dohromady komplex, bez nějž by na naší planetě nebyl možný žádný život. Přesto jsme o něm dosud věděli jen zlomek.

Dokument diváky zavede hluboko pod povrch a odkryje zákulisí tohoto podzemního vesmíru. Pomocí unikátních makro záběrů a vizuálně ohromujících sekvencí ukáže půdu jako živý organismus. Dynamický ekosystém, v němž si tvorové navzájem konkurují, spolupracují a společně formují podmínky pro veškerý život na Zemi.

Film otevírá otázky, které rezonují daleko za hranicemi přírody. Jak zdravá půda ovlivňuje produkci potravin, kvalitu vody i klimatické změny? Co se stane, když tento křehký systém selže? A proč bychom se měli o to, co je schované pod zemí, vlastně zajímat? Tajemný život pod zemí nenabízí jen fascinující podívanou - je to výzva k zamyšlení nad tím, jak zacházíme s tím nejzákladnějším zdrojem, který máme.

Tajemný život pod zemí je vizuálně strhující dokument o světě, který přehlížíme každý den a bez kterého bychom nemohli přežít. Už teď na Oneplay.

zdroj: Nova

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