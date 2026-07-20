Prima odvysílá domácí předkolo Sparty v Lize mistrů

Prima odvysílá domácí předkolo Sparty v Lize mistrůDNES! | redakce | tisk | názory
Fotbaloví fanoušci budou moci na obrazovkách Primy sledovat cestu AC Sparta Praha za účastí v Lize mistrů. Prima sport ještě před svým oficiálním startem odvysílá přímý přenos domácího sparťanského kvalifikačního zápasu ve třetím předkole Ligy mistrů a nabídne divákům klíčové okamžiky boje o postup do ligové fáze nejprestižnější klubové soutěže Evropy.
Třetí předkolo představuje pro Spartu další krok na cestě do ligové fáze Ligy mistrů. V případě postupu čeká českého vicemistra ještě play-off, které rozhodne o účasti v nejprestižnější klubové soutěži Evropy. Fanoušci tak budou moci na kanálu Prima sport sledovat důležitou část sparťanské evropské mise. Přenos doplní speciální předzápasové studio, odborné analýzy i bezprostřední ohlasy po skončení utkání. Skupina Prima tak fanouškům nabídne komplexní vysílání a naváže na svou strategii přinášet nejvýznamnější sportovní události.
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Liga mistrů představuje vrchol evropského klubového fotbalu a cesta českého klubu za účastí v ní vždy přitahuje mimořádnou pozornost fanoušků. Jsme rádi, že právě naši diváci budou moci sledovat důležité momenty sparťanské kvalifikace. Vedle samotného zápasu nabídneme také kvalitní studiový servis, expertní analýzy i špičkový komentář,“ říká Martin Švehlák, ředitel divize zpravodajství, publicistiky a sportu.
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Přímé přenosy Sparty patří dlouhodobě k nejsledovanějším v Česku a zájem o ně se zvyšuje. Pro tuzemský fotbal je dobře, že na trh vstoupí nový hráč v podobě sportovního kanálu TV Prima. Se svým soupeřem budeme intenzivně jednat i o odvysílání venkovního zápasu a fanoušky informovat v nejbližším možném termínu,“ doplňuje Tomáš Křivda, generální ředitel AC Sparta Praha.
Přenos kvalifikačního zápasu Sparty je dalším potvrzením ambice skupiny Prima přinášet divákům nejatraktivnější sportovní obsah. Navazuje na letošní vysílání historicky prvního ryze českého ženského finále Wimbledonu, které se stalo jednou z nejsledovanějších sportovních událostí roku, a zároveň potvrzuje strategii skupiny systematicky posilovat sportovní nabídku před srpnovým spuštěním nového kanálu Prima sport.
zdroj: FTV Prima