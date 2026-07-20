TV Nova sjednocuje obchodní zastoupení sportovního portfolia

TV Nova sjednocuje obchodní zastoupení sportovního portfoliaDNES! | redakce | tisk | názory
V souvislosti s integrací společnosti O2 TV do skupiny Nova sjednocuje TV Nova obchodní zastoupení svého sportovního portfolia. Nově vzniklý tým Sport Sales bude zajišťovat prodej reklamního prostoru napříč kanály Nova Sport a Oneplay Sport.
Vedením týmu byl pověřen Jan Raděj, který do TV Nova přichází z O2, kde působil jako Head of Sales & Marketing sportovních kanálů Oneplay Sport. Ve své nové roli bude odpovídat za obchodní rozvoj sportovního portfolia a koordinaci prodeje napříč sportovními kanály skupiny Nova.
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Jsem rád, že mohu Honzu přivítat v našem obchodním týmu. Integrace O2 TV do skupiny Nova nám otevírá nové obchodní příležitosti a vytvoření společného obchodního zastoupení pro kanály Nova Sport a Oneplay Sport je přirozeným krokem. Našim klientům nabídneme jednodušší přístup k celému sportovnímu portfoliu i možnost efektivněji plánovat své kampaně. Věřím, že Honzovy zkušenosti nám pomohou naplno využít potenciál sportovního obsahu a dále rozvíjet spolupráci s našimi obchodními partnery,“ říká Honza Ulrych, obchodní ředitel TV Nova.
zdroj: Nova