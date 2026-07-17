Pro CANAL+ vzniká seriál Armáda stínů

Pro CANAL+ vzniká seriál Armáda stínůDNES! | redakce | tisk | názory
Natáčení silného a provokativního nového dramatického seriálu Armáda stínů, který koprodukují STUDIOCANAL (Playing Nice, Families Like Ours) a Two Cities Television (Blue Lights, Patrick Melrose) a jehož scénář napsal držitel ceny BAFTA Ronan Bennett (The Day of the Jackal, MobLand), začalo v Manchesteru, Liverpoolu, Londýně a Paříži.
V hlavních rolích hrají držitel ceny BAFTA Paddy Considine (House of The Dragon, MobLand), nominovaná na Oscara a držitelka Zlatého glóbu America Ferrera (Barbie, Ztracený autobus), Alex Hassell (Rivals, Wasteman) a Kit Harington (Industry, Hra o trůny). Všech šest epizod bude režírovat Lisa Gunningová (Černé holubice, Moc).
Drama inspirované filmem Jeana-Pierra Melvilla z roku 1969 a stejnojmennou knihou Josepha Kessela, která slavně zdramatizovala vznik francouzského odboje proti nacistické okupaci Francie během druhé světové války. Armáda stínů je odvážný nový příběh Ronana Bennetta o tom, jak se odboj formuje v okupované Velké Británii. Seriál byl vyvinut a produkován s podporou rodiny Melvilleových a panství Kesselových, které spravuje Irský Červený kříž.
Británie vypadá téměř normálně, ale vlajky jsou jiné, zprávy jsou opatrné a nikdo už určité věci neříká nahlas. Ale každý to cítí. Někde pod povrchem obyčejného života se něco strašně a tiše pokazilo. Ze stínů se vynořuje bývalý voják známý jen jako Berry, který začíná budovat tajnou síť odboje. Ví především jednu věc: nejednejte, dokud nejste připraveni. Kolem něj se začíná shlukovat nepravděpodobná skupina - lidé, kteří se rozhodli, že už nemohou odvrátit zrak: voják, student, radiograf, novinář. Obyčejní lidé s obyčejnými životy, kteří činí mimořádnou a nezvratnou volbu.
Proti nim: stát s neomezeným dosahem, bezohledný ministr, který udělá cokoli pro udržení „pořádku“, a americká tajná agentka jménem Jessie, která je ve své práci velmi, velmi dobrá. Armáda stínů je napínavý a energický thriller o tom, kolik odpor skutečně stojí. Kdyby byla vaše země okupována, co byste udělali?
Anna Marsh, generální ředitelka STUDIOCANAL a hlavní obsahová ředitelka CANAL+, dodává: „
Inspirováni výjimečným filmem Jeana-Pierra Melvilla z roku 1969 z našeho katalogu a formativní knihou Josepha Kessela jsme nesmírně hrdí na to, že jsme tento seriál vyvíjeli od samého začátku a spojili mimořádné obsazení a tvůrčí tým, abychom dnes uvedli ARMÁDU STÍNŮ do produkce. Práce Ronana Bennetta je strhující, vrcholná a důležitá. A my s potěšením nyní vítáme Lisu Gunningovou, která režíruje všech 6 epizod s nezdolnou vizí a mistrovským vedením. ARMÁDA STÍNŮ je seriál, který nemá žádná omezení, co se týče publika, geografických oblastí nebo relevance, a ve spolupráci s Two Cities Television a Channel 4 je pro týmy CANAL+ a STUDIOCANAL ctí přinést tak niterní televizní kousek divákům po celém světě.“
Seriál Armáda stínů si pro Channel 4 objednali Gwawr Lloyd, prozatímní vedoucí dramatu pro Channel 4, a Gemma Boswell a Rebecca Holdsworth, redaktorky dramaturgie Channel 4.
Výkonnými producenty jsou Paul Gilbert a M-K Kennedy pro STUDIOCANAL TV; Ron Halpern a Joe Naftalin pro STUDIOCANAL, Stephen Wright a Michael Jackson pro Two Cities Television po boku Ronana Bennetta. STUDIOCANAL vyvíjel seriál od začátku ve spolupráci s Two Cities Television, která je součástí STV Studios. Producentem seriálu je Al Ison Sterling.
Seriál si CANAL+ objednal pro svou globální působnost ve více než 50 zemích ve Francii, Evropě, Africe a Asii. STUDIOCANAL se postará o mezinárodní prodej a celosvětovou distribuci.
zdroj: CANAL+