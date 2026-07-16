Sdružení amerických scenáristů chce zablokovat fúzi Paramount s WBD

Sdružení amerických scenáristů chce zablokovat fúzi Paramount s WBDDNES! | redakce | tisk | názory
Sdružení amerických scenáristů (Writers Guild of America East a Writers Guild of America West - společně WGA) podaly žalobu na zablokování navrhované fúze společnosti Paramount Skydance a Warner Bros. Discovery (WBD).
Důvodem podle WGA je, že porušuje federální antimonopolní zákon a spojení firem by způsobilo specifickou újmu autorům.
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S menším počtem konkurentů by sloučený subjekt Paramount-Warner Bros. měl jak motivaci, tak i možnost snížit náklady snížením mezd autorů a snížením produkce. Spisovatelé budou méně placeni a budou mít méně pracovních příležitostí,“ uvádí se ve stížnosti WGA.
Stížnost podrobně popisuje, jak by fúze omezila příležitosti, snížila platy a zhoršila pracovní podmínky pro autory. Eliminace klíčového konkurenta a vytvoření nové dominantní firmy by vedlo ke snížení množství a rozmanitosti filmů a televizních seriálů v kinech, protože sloučená společnost by měla větší schopnost snížit produkci. Stížnost dále tvrdí, že fúze by zvýšila schopnost několika zbývajících společností tiše se koordinovat a dále potlačovat konkurenci o díla autorů.
Stížnost WGA se zaměřuje na protikonkurenční dopady fúze na třech trzích se službami psaní: očekávané nejvýdělečnější filmy, epizodické televizní a streamovací seriály a celkové dohody.