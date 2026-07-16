Kdo byl Ponožkový vrah? Na Oneplay míří nová dokumentární true crime série

Kdo byl Ponožkový vrah? Na Oneplay míří nová dokumentární true crime sérieDNES! | redakce | tisk | názory
Už tento pátek 17. července uvede streamovací platforma Oneplay všechny čtyři epizody nového Oneplay Originálu Případ Rigo: Ponožkový vrah. Dokumentární true crime série oceňovaného režiséra Petera Bebjaka se vrací k jednomu z nejvýznamnějších kriminálních případů novodobé historie Slovenska. Přinese komplexní příběh vyšetřování, které navždy změnilo nejenom slovenskou kriminalistiku.
Autorem scénáře je Jakub Režný. Producenty série pak Rasťo Šesták a Peter Bebjak z oceňované produkční společnosti DNA Production. Kreativní producentkou Oneplay Veronika Lišková.
Začátkem 90. let terorizuje Bratislavu brutální slovenský sériový vrah, který zabíjí osamělé ženy v jejich přízemních bytech. Vniká k nim v noci oknem, ubíjí je kovovou tyčí a znásilňuje jejich mrtvoly. Policie tápe. Jedinou použitelnou stopou je vrahovo DNA zanechané ve zneužitých tělech obětí. Kriminalisté se proto obrací na skupinu slovenských genetiků, kteří rozvíjí novou metodu identifikace pachatelů trestných činů.
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Dokumentární série Případ Rigo: Ponožkový vrah se vrací k jednomu z nejvýznamnějších kriminálních případů porevolučního Československa. V centru její pozornosti však nestojí samotný příběh sériového nekrofilního vraha Ondreje Riga, ale mimořádné vyšetřování, které vedlo k jeho dopadení a zásadně proměnilo podobu československé kriminalistiky,“ říká kreativní producentka Oneplay Veronika Lišková a pokračuje: „
Případ Ondreje Riga se odehrával v době, kdy byla DNA analýza teprve novou a prakticky nevyzkoušenou metodou. Právě při vyšetřování jeho vražd se poprvé naplno prosadila jako nástroj identifikace pachatele a otevřela cestu postupům, které dnes považujeme za samozřejmé. Série proto sleduje nejen pátrání po vrahovi, ale také výjimečnou spolupráci kriminalistů a vědců, která vedla k průlomu v objasňování závažné trestné činnosti. Režisér Peter Bebjak a scenárista Jakub Režný pojali sérii jako příběh mimořádné odvahy, odbornosti a odhodlání. Současně dbali na to, aby zpracování případu zachovalo maximální respekt k obětem a jejich pozůstalým. Využívají autentické výpovědi kriminalistů, odborníků i přímých svědků, které doplňují sugestivními hranými rekonstrukcemi. Vzniká tak napínavá série o případu, který změnil způsob vyšetřování trestných činů, a jenž připomíná, že společnost chrání jak instituce, tak lidé, kteří nejsou lhostejní k dění kolem sebe.“
Sérii přibližuje i její producent a režisér Peter Bebjak: „J
e to taková zpověď a rozhovory s lidmi, kteří se podíleli na jeho dopadení nebo usvědčení, s lidmi, kteří se měli stát jeho obětí, či lidmi, kteří s ním existovali a žili. Z této spleti výpovědí je vytvořen celý náš obraz. Nevytváříme však obraz o Ondreji Rigovi, ale o tom, jakým způsobem byl usvědčen a jak byl dopaden. To je podle mě to důležitější. Ondrej Rigo je známý především na Slovensku, ačkoliv jeho činy bohužel zasahují i do Evropy.“
zdroj: Nova