Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Čtvrtek, 16. července 2026, svátek má Luboš

Kdo byl Ponožkový vrah? Na Oneplay míří nová dokumentární true crime série

DNES! | redakce | tisk | názory

Už tento pátek 17. července uvede streamovací platforma Oneplay všechny čtyři epizody nového Oneplay Originálu Případ Rigo: Ponožkový vrah. Dokumentární true crime série oceňovaného režiséra Petera Bebjaka se vrací k jednomu z nejvýznamnějších kriminálních případů novodobé historie Slovenska. Přinese komplexní příběh vyšetřování, které navždy změnilo nejenom slovenskou kriminalistiku.

Autorem scénáře je Jakub Režný. Producenty série pak Rasťo Šesták a Peter Bebjak z oceňované produkční společnosti DNA Production. Kreativní producentkou Oneplay Veronika Lišková.

Ponožkový vrah. První dopadení (foto: TV Nova / Oneplay)
▲ Ponožkový vrah. První dopadení (foto: TV Nova / Oneplay)

Začátkem 90. let terorizuje Bratislavu brutální slovenský sériový vrah, který zabíjí osamělé ženy v jejich přízemních bytech. Vniká k nim v noci oknem, ubíjí je kovovou tyčí a znásilňuje jejich mrtvoly. Policie tápe. Jedinou použitelnou stopou je vrahovo DNA zanechané ve zneužitých tělech obětí. Kriminalisté se proto obrací na skupinu slovenských genetiků, kteří rozvíjí novou metodu identifikace pachatelů trestných činů.

Dokumentární série Případ Rigo: Ponožkový vrah se vrací k jednomu z nejvýznamnějších kriminálních případů porevolučního Československa. V centru její pozornosti však nestojí samotný příběh sériového nekrofilního vraha Ondreje Riga, ale mimořádné vyšetřování, které vedlo k jeho dopadení a zásadně proměnilo podobu československé kriminalistiky,“ říká kreativní producentka Oneplay Veronika Lišková a pokračuje: „Případ Ondreje Riga se odehrával v době, kdy byla DNA analýza teprve novou a prakticky nevyzkoušenou metodou. Právě při vyšetřování jeho vražd se poprvé naplno prosadila jako nástroj identifikace pachatele a otevřela cestu postupům, které dnes považujeme za samozřejmé. Série proto sleduje nejen pátrání po vrahovi, ale také výjimečnou spolupráci kriminalistů a vědců, která vedla k průlomu v objasňování závažné trestné činnosti. Režisér Peter Bebjak a scenárista Jakub Režný pojali sérii jako příběh mimořádné odvahy, odbornosti a odhodlání. Současně dbali na to, aby zpracování případu zachovalo maximální respekt k obětem a jejich pozůstalým. Využívají autentické výpovědi kriminalistů, odborníků i přímých svědků, které doplňují sugestivními hranými rekonstrukcemi. Vzniká tak napínavá série o případu, který změnil způsob vyšetřování trestných činů, a jenž připomíná, že společnost chrání jak instituce, tak lidé, kteří nejsou lhostejní k dění kolem sebe.“

Sérii přibližuje i její producent a režisér Peter Bebjak: „Je to taková zpověď a rozhovory s lidmi, kteří se podíleli na jeho dopadení nebo usvědčení, s lidmi, kteří se měli stát jeho obětí, či lidmi, kteří s ním existovali a žili. Z této spleti výpovědí je vytvořen celý náš obraz. Nevytváříme však obraz o Ondreji Rigovi, ale o tom, jakým způsobem byl usvědčen a jak byl dopaden. To je podle mě to důležitější. Ondrej Rigo je známý především na Slovensku, ačkoliv jeho činy bohužel zasahují i do Evropy.“

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Prima Sport začala testovat v multiplexu 24
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Homatics Box 4K V2 + Homatics Box Lite 4K V2 - výborné multimediální přehrávače s Google TV
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
Lepší.TV rozšiřuje nabídku erotických stanic
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
Skylink: FILMBOX+ One SK překlopen do HD
Skylink: FILMBOX+ One SK překlopen do HD
Black FM v multiplexu COLOR DAB
Black FM v multiplexu COLOR DAB
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
Skylink přesunul Docubox na nový transpondér
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
26E: Nový televizní multiplex s HD programy
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Polské FTA stanice Antena, Home TV, Nuta Gold, Nuta TV z nového TP
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Seriál Sľub TV Markíza míří do zahraničí. Bude se vysílat v Maďarsku
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W
Videoklipová Hi!t Music volně na pozici 1W
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června
Druhá řada Farmy Česko startuje 22. června

Reklama

TV program

kanál CT1 20:05 Odstíny Colours of Ostrava 2026
20:10 MOST! (3/8)
21:00 Volha (3/5)
kanál CT2 20:00 Montmartre (5/8)
20:55 Montmartre (6/8)
21:50 Jesse Stone: Radikální změna
kanál NOVA 20:20 Případy mimořádné Marty (4)
21:30 Farma Česko II (15)
22:40 Kriminálka Las Vegas X (1)
kanál PRIMA 20:15 Zloba: Královna všeho zlého
22:35 Are You The One? Česko
23:30 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Anton Špelec, ostrostřelec
22:05 Případ pro zvláštní skupinu (4)
23:20 Maigret (20)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
20:55 Cyranův ostrov (15, 16)
21:55 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (7/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:50 Vraždy v Sables-d´Olonne
kanál DVOJKA 20:10 Alberto Tomba. Vzostup víťaza
21:40 Fetiše socializmu
22:05 Fetiše socializmu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (13)
21:25 Rodinné prípady
22:10 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 U nás doma (6)
21:15 U nás doma (7/7)
22:20 Prstýnek

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook