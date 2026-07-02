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Magio TV cez internet: Celkem 29 regionálních tv stanic

DNES! | redakce | tisk | názory

Od začátku tohoto měsíce je programová nabídka Magio TV cez internet rozšířena o dalších osmičku regionálních televizních stanic, které divákům umožní být ještě blíž k dění ve svém okolí.

Po zařazení těchto nových stanic se celkový počet zvyšuje na 29 regionálních televizí.

Nové regionální stanice přinesou divákům zpravodajství, publicistiku, kulturní události i komunitní témata z jednotlivých částí Slovenska. Diváci tak získají jednoduchý přístup k informacím, které se bezprostředně dotýkají od lokálních aktualit, přes jednání samospráv či regionální sport, až po kulturní festivaly a příběhy zajímavých osobností z jejich okolí.

Kompletní nabídka regionálních televizních stanic je dostupná v EPG rastru od pozice číslo 501, přičemž zákazníci Magio TV cez internet (OTT) mají k nabídku přístup bez ohledu na svůj balíček a bez dodatečných poplatků.

Přehled regionálních stanic v Magio TV cez internet:

EPG poziceNázev stanice
501TV Bratislava
502TV Krea
503TV Bánovce
504TV Nitrička
505TV Komárno
506TV Romana
507Považie
508TV Raj
509TV Turiec
510TV Ružomberok
511TV Hronka
512TV Poprad
513TV7
514TV Kežmarok
515KTV Kežmarská televízia
516TV VEGA
517TV Reduta
518RVTV
519TV Mistral
520TV Slovensko
521TV Devínska Nová Ves
522TV9
523DSTV
524TV SEN
525TV Myjava
526TV Stará Turá
527TV Brezová
528VIO BS
529TV Dolný Kubín

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TV program

kanál CT1 20:10 MOST! (1/8)
21:00 Volha (1/5)
22:15 Okno do hřbitova
kanál CT2 20:00 Robin Hood (7/10)
21:00 Robin Hood (8/10)
21:55 Jesse Stone: Chladnokrevný detektiv
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava II (6)
21:40 Farma Česko II (7)
22:50 FBI VI (6)
kanál PRIMA 20:15 Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa
22:20 Inkognito
23:25 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Lelíček ve službách Sherlocka Holmese
22:05 Případ pro zvláštní skupinu (2)
23:20 Maigret (10)
kanál BARRANDOV 20:05 Josef Klíma: Jak jsem přežil devadesátky
21:00 Cyranův ostrov (11, 12)
22:05 Badatelé
kanál JEDNOTKA 20:30 Viera (5/9)
22:00 Komisár Montalbano
23:57 Vraždy vo Vercors
kanál DVOJKA 20:10 Skorzeny, najnebezpečnejší muž Európy
21:20 Fetiše socializmu
21:45 Fetiše socializmu
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Kukučka (7)
21:30 Rodinné prípady
22:15 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 U nás doma (2)
21:45 U nás doma (3)
22:50 Madla z cihelny

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