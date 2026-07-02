Magio TV cez internet: Celkem 29 regionálních tv stanic

Magio TV cez internet: Celkem 29 regionálních tv stanicDNES! | redakce | tisk | názory
Od začátku tohoto měsíce je programová nabídka Magio TV cez internet rozšířena o dalších osmičku regionálních televizních stanic, které divákům umožní být ještě blíž k dění ve svém okolí.
Po zařazení těchto nových stanic se celkový počet zvyšuje na 29 regionálních televizí.
Nové regionální stanice přinesou divákům zpravodajství, publicistiku, kulturní události i komunitní témata z jednotlivých částí Slovenska. Diváci tak získají jednoduchý přístup k informacím, které se bezprostředně dotýkají od lokálních aktualit, přes jednání samospráv či regionální sport, až po kulturní festivaly a příběhy zajímavých osobností z jejich okolí.
Kompletní nabídka regionálních televizních stanic je dostupná v EPG rastru od pozice číslo 501, přičemž zákazníci Magio TV cez internet (OTT) mají k nabídku přístup bez ohledu na svůj balíček a bez dodatečných poplatků.
Přehled regionálních stanic v Magio TV cez internet:
|EPG pozice
|Název stanice
|501
|TV Bratislava
|502
|TV Krea
|503
|TV Bánovce
|504
|TV Nitrička
|505
|TV Komárno
|506
|TV Romana
|507
|Považie
|508
|TV Raj
|509
|TV Turiec
|510
|TV Ružomberok
|511
|TV Hronka
|512
|TV Poprad
|513
|TV7
|514
|TV Kežmarok
|515
|KTV Kežmarská televízia
|516
|TV VEGA
|517
|TV Reduta
|518
|RVTV
|519
|TV Mistral
|520
|TV Slovensko
|521
|TV Devínska Nová Ves
|522
|TV9
|523
|DSTV
|524
|TV SEN
|525
|TV Myjava
|526
|TV Stará Turá
|527
|TV Brezová
|528
|VIO BS
|529
|TV Dolný Kubín