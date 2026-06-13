Magio TV: Změna v nabídce zahraničních TV

Magio TV: Změna v nabídce zahraničních TVDNES! | redakce | tisk | názory
Během příštího týdne zaznamenají zákazníci internetové televizní platformy (IPTV/OTT) Magio TV změnu v nabídce zahraničních stanic. Některé budou z nabídky vyřazeny, naopak jiné budou do balíčku přidány.
Již 16.6.2026 se změní nabídka Magio TV. Operátor služby, společnost Slovak Telekom, ze svého rastru vyřadí veřejnoprávní programy ORF 1, ORF 2, Das Erste a ZDF. Zároveň do extra zpoplatněného balíčku "Svet" přidá jiné zahraniční stanice. Informuje o tom portál Živé.sk.
Oficiální důvody vyřazení německých a rakouských veřejnoprávních stanic z nabídky Magio TV nejsou známé. Pravděpodobným důvodem mohou být vysílací práva na sportovní přenosy. ORF i ARD/ZDF vysílají přenosy z právě probíhajícího šampionátu MS ve fotbale 2026 a vcelku pochopitelně si místní majitel exkluzivních práv (JOJ Group) hlídá, aby přenosy mohl divák sledovat jen na programech, které mají zakoupená vysílací práva na území Slovenska. V tomto směru se ale zapomíná, že programy Das Erste a ZDF vysílají přes satelit Astra na pozici 19,2°E zcela zdarma ( FTA) a v HD rozlišení a to do celé Evropy. Nelze tak zcela zakázat volný program, který má přes satelit více než celoevropské pokrytí. Jiná situace je u ORF, která z důvodu omezení vysílacích práv vysílá na satelitu zakódovaně.
Distribuce zahraničních programů, které vysílají sportovní přenosy, je proto problematická. Na stejný sportovní obsah totiž si mohl na daném trhu zakoupit vysílací práva jiný vysílatel. A ten má pochopitelně zájem, aby byla skutečně garantována exkluzivita. I s ohledem na enormní růst vysílacích práv na jednotlivé eventy.
Od 16. června bude v doplňkovém balíčku "Svet" (za příplatek) nabízet tři jiné stanice v němčině - privátní zábavní televize kabel eins, Sixx a dokumentární program N24 Doku.
Vysílání kabel eins najde divák služby Magio TV na EPG pozici 291, stanici Sixx na 292 a N24 Doku na 293. Balíček Svet nabízí Slovak Telekom za 3,57 eur měsíčně.
Zmíněné tři německé privátní programy nevysílají žádné sportovní přenosy.