JOJ v létě: oblíbené seriály i atraktní sportovní akce

JOJ v létě: oblíbené seriály i atraktní sportovní akceDNES! | redakce | tisk | názory
TV JOJ připravila pro diváky pestrou letní programovou nabídku. Chybět nebudou oblíbené seriály, úspěšné filmové série ani atraktivní sportovní akce.
Léto na obrazovkách TV JOJ přinese kombinaci osvědčených seriálových hitů, oblíbených filmů, divácky úspěšných komedií i vrcholného sportu. Diváci se mohou těšit na české kriminálky, výběr toho nejlepšího z pořadu Inkognito, atraktivní slovenské a české filmy, premiérové filmové novinky a také na vyvrcholení fotbalového svátku roku - Mistrovství světa ve fotbale 2026. V průběhu června programová nabídka JOJky pozvolna přejde do letní programové struktury.
Pondělní večery budou patřit divácky úspěšnému českému kriminálnímu seriálu Případy 1. oddělení, který si získal přízeň publika autentickým zpracováním skutečných případů. V úterý nabídne TV JOJ výběr nejlepších epizod populární panelové show Inkognito a středy budou patřit dalšímu oblíbenému českému seriálu Mladá krev.
Čtvrteční večery přinesou výběr českých a slovenských filmů. Diváci se mohou těšit na tituly jako Šťastný nový rok 2: Dobro došli, Prezidentka, Bajkeři, Trojitý život, Jak utopit Dr. Mráčka nebo Konec vodníků v Čechách či Život je život. Pátky budou patřit oblíbené komediální sérii Fakjú, pane učiteli, včetně pokračování Fakjú, pane učiteli, Fakjú, pane učiteli 3 a filmu Fakjú, princezny.
Na úspěšnou německou sérii následně naváže mimořádně populární francouzská trilogie Co jsme komu udělali?, Co jsme komu zase udělali? a Co jsme komu všichni udělali?
O víkendech odvysílá TV JOJ několik známých filmových hitů ze své knihovny. Na obrazovkách se objeví tituly jako Zelená míle, Ježek Sonic, Ježek Sonic 2, Mafia Mamma, Temné spiknutí, Zedník, Samaritán či Přežít. Program doplní také premiérové filmové novinky včetně snímků Jackpot, Oddanost, Hra s vrahem a Rande na druhý pokus.
Nedílnou součástí letního vysílání bude také vrchol fotbalové sezóny. 11. června odstartovalo Mistrovství světa ve fotbale 2026, jejichž výhradním držitelem vysílacích práv pro Slovensko je JOJ Group. Turnaj vyvrcholí 19. července finálovým zápasem, který odvysílají souběžně stanice TV JOJ a JOJ Šport.
zdroj: JOJ