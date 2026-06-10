MS ve fotbale 2026 na programech JOJ Group

MS ve fotbale 2026 na programech JOJ GroupDNES! | redakce | tisk | názory
Skupina JOJ přináší svým divákům největší globální sportovní akci. Již ve čtvrtek 11. června bude zahájen fotbalový šampionát MS 2026 v Mexiku, USA a Kanadě. JOJ Group nabídne fanouškům nevídaný letní maraton.
Všechna utkání diváci najdou na stanici JOJ Šport, klíčové zápasy i na hlavní stanici TV JOJ a úplně všechna utkání turnaje na internetové platformě JOJ play.
Vzhledem k historicky největšímu počtu zápasů a týmů se turnaj odehraje v masivním rozsahu - 48 elitních týmů odehraje dohromady 104 zápasů. Skupina JOJ jako výhradní držitel práv poskytla část zápasů veřejnoprávnímu vysílateli STVR (Slovenská televize a rozhlas), se kterým si jednotlivé hrací dny dělí v režimu obden tak, aby byl pro diváky zajištěn maximální komfort.
V lineárním vysílání skupiny JOJ se diváci mohou těšit na 55 exkluzivních zápasů živě. Slovenští fanoušci uvidí hned několik klíčových momentů celého turnaje - včetně otevíracího zápasu a souboje o bronz - výhradně a jen ve vysílání JOJ Group. Velké finále následně přinese JOJ Šport a TV JOJ společně s veřejnoprávním vysítelem STVR.
Hned první den přinese obrovskou lahůdku, kterou si budete moct vychutnat na dvou stanicích. Celý program odstartuje v 19:30 hodin velkolepým otevíracím ceremoniálem se Shakirou na stanici JOJ Šport.
Na TV JOJ naběhne přímý přenos z ceremoniálu plynule po skončení večerního zpravodajství. Následovat bude předzápasové studio a od 21:00 hodin úvodní zápas šampionátu mezi Mexikem a Jihoafrickou republikou. Prvním hostem ve studiu bude fotbalová legenda Marek Hamšík s expertním kolegou Andrejem Perneckým.
Absolutní technologickou a diváckou centrálou bude streamovací platforma JOJ play. Divák na ní najde úplně všechny zápasy turnaje pod jednou střechou v sekci Premium.
Vzhledem k časovému posunu v zámoří je platforma JOJ play ideální volbou i pro ty, kteří nemohou nebo nemohou přenosy sledovat živě hluboko v noci - všechny odehrané zápasy si totiž diváci mohou kdykoli a pohodlně prohlédnout z videoarchivu.
Diváci se mohou těšit na vysílání z nového, moderního a vizuálně atraktivního bratislavského studia, které si fanoušci už fantasticky otestovali a mohli jej vidět během nedávného hokejového šampionátu.
Diváky budou z tohoto studia moderátorsky doprovázet Slavo Jurko a Dominik Kríž. O mikrofony se v lineárním vysílání postará sehraná komentátorská složka v plném nasazení, do které patří Tomáš Horváth, Michal Maťašovský, Karel Jakubovič, Martin Kozinka a Lukáš Hrvol.
Vysílání MS navíc posune na level moderních videoher zapojení umělé inteligence a pokročilých dat od FIFA, která zahrnují rychlost střely, sprinterská maxima či Live xG.
Experti v čele s největšími ikonami
JOJka pokračuje s konceptem zvání odborníků. Tento úspěšný model nyní z vysílání světového hokeje naplno překlápí i do fotbalu. V otevíracím studiu se hned první den představí naše největší fotbalová legenda Marek Hamšík, přičemž televize s ním pevně počítá až do samotného vyvrcholení turnaje 19. července.
Postupně se před kamerami vystřídají i další elitní ikony slovenské fotbalové historie a renomovaní odborníci, přičemž nekompromisní obránce Martin Škrtel se premiérově představí v pondělí 15. června při atraktivním zápase Belgie - Egypt. K této silné sestavě se v diskusích postupně připojí Ján Mucha, Juraj Kuck, Pavol Farkaš, Martin Dobrotka, Róbert Jež, Martin Krnáč, Andrej Pernecký či Peter Sládek.
Diváci se mohou těšit na jejich přímé rozbory, lidský přístup a odkrývání skutečného fotbalového zákulisí, psychického tlaku či logistické náročnosti. Jejich obrovské, léty ověřené zkušenosti se v přenosech a magazínech propojí s moderním, dravým pohledem mladé generace talentovaných slovenských fotbalistů a skautů. Do publicistického obsahu budou zároveň intenzivně zapojeny i další známé televizní tváře skupiny JOJ.
Masivní programový servis pro noční zápasy přesně podle plánu
Vzhledem k časovým pásmům v USA, Mexiku a Kanadě se zápasy budou hrát v našich večerních a nočních hodinách. JOJ Sport proto spustí programový servis, díky kterému divákům přinese přes den co nejširší a nejpestřejší spektrum fotbalových zážitků.
Každé ráno přinese JOJ Šport servis s ucelenými highlighty z nočních zápasů pro ty diváky, kteří nemohli nebo nevydrželi ponocovat. Na tyto informace naváže odpoledne speciální magazín "Tretí polčas" (Třetí poločas).
zdroj: JOJ