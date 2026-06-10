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CMA Media převezme kanál RMC Sport

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost CMA Media, vlastněná francouzským gigantem CMA CGM, dne 4. června 2026 oznámila, že dokončuje akvizici sportovního kanálu RMC od skupiny Altice. Jde o další krok v dynamické mediální expanzi vedené miliardářem Rodolphem Saadém, který v posledních letech vybudoval jedno z nejrychleji rostoucích mediálních impérií ve Francii.

Pro připomenutí: kanál RMC Sport zůstal v rukou společnosti Altice i poté, co CMA Media v roce 2024 získala její mediální portfolio, včetně stanic BFM TV, RMC a kanálů RMC Découverte a RMC Story. Sportovní kanál RMC v té době nebyl součástí transakce a byl stále přidružen k operátorovi SFR.

Situace se změnila, když se SFR stal středem rozhovorů o možném převzetí kosorciem společností Bouygues Telecom, Free a Orange. Proto se vyřazení RMC Sport z portfolia společnosti Altice stalo logickým krokem k přeskupení aktiv před potenciálním prodejem operátora.

Stanice RMC Sport se již několik let zaměřuje především na bojové sporty. Mimo jiné drží práva na vysílání UFC. Práva drží do příštího roku.

Nový majitel RMC Sport, společnost CMA Media, hodlá rozšířit dostupnost stanice pro velké operátory a streamovací platformy.

zdroj: satkurier.pl + CMA Media/Entrevue/Le Figaro

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21:05 13. komnata Michaely Kudláčkové
21:30 Slovo
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21:00 Stopy Járy Cimrmana (4/6)
21:25 Když fotbal dává hlas
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny Slovensko
22:20 Survivor Česko & Slovensko V (47)
23:35 FBI V (15)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (101)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Strážmistr Topinka (3)
21:10 Autobazar Monte Karlo 2 (1-3)
21:55 Jdi na to
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Talkshow Tomáše Magnuska
21:55 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy vo Verdone
22:00 Rande so smrťou (2/3)
23:37 Astrid a Raphaëlle
kanál DVOJKA 21:00 Pohľady na budúcnosť (2/4)
21:55 Pyreneje (3/3)
22:50 Akvabely z Prandorfa
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:05 Utajený šéf I.
23:25 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
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