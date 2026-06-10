CMA Media převezme kanál RMC Sport

CMA Media převezme kanál RMC SportDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost CMA Media, vlastněná francouzským gigantem CMA CGM, dne 4. června 2026 oznámila, že dokončuje akvizici sportovního kanálu RMC od skupiny Altice. Jde o další krok v dynamické mediální expanzi vedené miliardářem Rodolphem Saadém, který v posledních letech vybudoval jedno z nejrychleji rostoucích mediálních impérií ve Francii.
Pro připomenutí: kanál RMC Sport zůstal v rukou společnosti Altice i poté, co CMA Media v roce 2024 získala její mediální portfolio, včetně stanic BFM TV, RMC a kanálů RMC Découverte a RMC Story. Sportovní kanál RMC v té době nebyl součástí transakce a byl stále přidružen k operátorovi SFR.
Situace se změnila, když se SFR stal středem rozhovorů o možném převzetí kosorciem společností Bouygues Telecom, Free a Orange. Proto se vyřazení RMC Sport z portfolia společnosti Altice stalo logickým krokem k přeskupení aktiv před potenciálním prodejem operátora.
Stanice RMC Sport se již několik let zaměřuje především na bojové sporty. Mimo jiné drží práva na vysílání UFC. Práva drží do příštího roku.
Nový majitel RMC Sport, společnost CMA Media, hodlá rozšířit dostupnost stanice pro velké operátory a streamovací platformy.
zdroj: satkurier.pl + CMA Media/Entrevue/Le Figaro