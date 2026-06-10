Další polské FTA programy z nové kapacity

Další polské FTA programy z nové kapacityDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost CANAL+ Polska pokračuje v optimalizaci satelitní kapacity na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird, která se nachází na orbitální pozici 13°E.
Dopad optimalizace je i na volně ( FTA) vysílané stanice. Dnes operátor zahájil distribuci stanic Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super na novém kmitočtu 11,488 GHz s horizontální polarizací.
Všechny výše čtyři uvedené stanice se stále ještě vysílají na původní frekvenci 10,719 GHz s vertikální polarizací.
Souběžná distribuce na starých i nových parametrech probíhá s cílem usnadnit přeladění televizních programů na straně diváků, zejména těch, kteří sledují výhradně volné programy. Na abonenty CANAL+ Polska stěhování stanic na nové pozice má zanedbatelný dopad - přijímače operátora si totiž automaticky stáhnou novou kanálovou mapu programů.
nové technické parametry - Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA
původní technické parametry - Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super:
• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA