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Další polské FTA programy z nové kapacity

DNES! | redakce | tisk | názory

Společnost CANAL+ Polska pokračuje v optimalizaci satelitní kapacity na evropském satelitním systému Eutelsat Hot Bird, která se nachází na orbitální pozici 13°E.

Dopad optimalizace je i na volně ( FTA) vysílané stanice. Dnes operátor zahájil distribuci stanic Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super na novém kmitočtu 11,488 GHz s horizontální polarizací.

Všechny výše čtyři uvedené stanice se stále ještě vysílají na původní frekvenci 10,719 GHz s vertikální polarizací.

Souběžná distribuce na starých i nových parametrech probíhá s cílem usnadnit přeladění televizních programů na straně diváků, zejména těch, kteří sledují výhradně volné programy. Na abonenty CANAL+ Polska stěhování stanic na nové pozice má zanedbatelný dopad - přijímače operátora si totiž automaticky stáhnou novou kanálovou mapu programů.

nové technické parametry - Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super:

Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 11,488 GHz, pol. H, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

původní technické parametry - Power TV, Szlagier TV, TVC, TVC Super:

• Eutelsat Hot Bird 13G (13°E), freq. 10,719 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S2/8PSK, FTA

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