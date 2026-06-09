Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Úterý, 9. června 2026, svátek má Stanislava

JOJ 24 s novým diskusním pořadem Bez dozoru

DNES! | redakce | tisk | názory

Zpravodajská televize JOJ 24 přináší svým divákům nový diskusní formát Bez dozoru. Už dnes, 9. června, v primetime se diváci mohou těšit na její absolutní premiéru, která se od klasických diskusí odlišuje zejména svým konceptem. Ve studiu totiž nebude moderátor.

Název relace tak přesně vystihuje její princip. Diskutující dostanou prostor konfrontovat své názory, reagovat jeden na druhého a hodnotit aktuální dění, ale tentokrát bez moderátora. Relace Bez dozoru chce nabídnout živou, autentickou a dynamickou výměnu názorů na témata, která rezonují ve společnosti.

JOJ 24 dlouhodobě přináší divákům aktuální zpravodajství, analýzy i diskuse k nejdůležitějším událostem doma i ve světě. Novým formátem Bez dozoru rozšiřuje zpravodajská televize programovou nabídku o pořad, která dává prostor diskusi politologům nebo odborníkům na politické či společenské dění.

V prvním vydání pořadu se představí Václav Hřích a Karol Wolf. Složení diskutujících se však bude pravidelně měnit, aby pořad přinášel různé pohledy, zkušenosti a názorové spektrum. V dalších vydáních se diváci mohou těšit například i na odborníky, jako jsou Jozef Lenč, Simona Bubanová, či jiné hosty.

Relace se bude věnovat především domácí politické scéně, ale nevyhne se ani zahraničněpolitickým otázkám a událostem, které mají dopad na Slovensko.

zdroj: JOJ

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV
Vantage Classic HD - odstartovala další náhrada za bývalý kanál MTV
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Skylink: Virtuální pozice pro test simulcryptu Telekom Srbija
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
Lepší.TV: Start hudební 4K stanice a dvou francouzských TV
TV Nova zakáže přetáčení reklam
TV Nova zakáže přetáčení reklam
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Byznysový kanál odstartoval FTA ve 4K a HD rozlišení
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Vantage Music - videoklipový kanál testuje na 13E
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Radio Fantasy odstartovalo v DAB síti COLOR DAB+
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
Kulinářská stanice TV Paprika je nově dostupná na Oneplay
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
MS ve fotbale 2026 bude na ČT a TV Nova
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
FILMBOX+ ONE odstartuje fotbalovou sezónu s komedií Vyšehrad: Fylm
TVP World HD vysílá přes satelit. Je FTA na 13E
TVP World HD vysílá přes satelit. Je FTA na 13E
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO
Na polském trhu odstartovala FTA stanice ZERO

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Inspektorka Candice Renoirová VIII
21:00 Rozpleteno
21:30 Četnické humoresky (23/39)
kanál CT2 20:00 Krásné země z výšky
21:00 Jan Koller - Příběh obyčejného kluka
22:50 Letecké katastrofy
kanál NOVA 20:20 Policie Modrava I (12)
21:40 Survivor Česko & Slovensko V (46)
23:00 Na vaší straně
kanál PRIMA 20:15 Polabí (74)
21:35 7 pádů Honzy Dědka
22:45 7 pádů Honzy Dědka
kanál SEZNAM 20:10 Jeden z nich je vrah
22:05 Labyrint 2 (7)
23:25 Zákon a pořádek: Zločinné úmysly 4 (7)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
20:55 Sejdeme se na Cibulce
21:55 Talkshow Tomáše Magnuska
kanál JEDNOTKA 20:30 Astrid a Raphaëlle
21:25 Astrid a Raphaëlle
22:25 Diplomatka (2/6)
kanál DVOJKA 20:10 Tajomstvá a špióni: Nukleárna hra (1/3)
21:05 Marilyn Monroe: Sláva za každú cenu (2/3)
22:00 ŠTB: PRÍSNE TAJNÉ
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Dunaj, k vašim službám XIV. (17)
21:50 Rodinné prípady
22:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Záhady na ostrově: Otrávená v ráji (4/4)
22:00 Inženýrská odysea (9)
23:10 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook