JOJ 24 s novým diskusním pořadem Bez dozoru

JOJ 24 s novým diskusním pořadem Bez dozoruDNES! | redakce | tisk | názory
Zpravodajská televize JOJ 24 přináší svým divákům nový diskusní formát Bez dozoru. Už dnes, 9. června, v primetime se diváci mohou těšit na její absolutní premiéru, která se od klasických diskusí odlišuje zejména svým konceptem. Ve studiu totiž nebude moderátor.
Název relace tak přesně vystihuje její princip. Diskutující dostanou prostor konfrontovat své názory, reagovat jeden na druhého a hodnotit aktuální dění, ale tentokrát bez moderátora. Relace Bez dozoru chce nabídnout živou, autentickou a dynamickou výměnu názorů na témata, která rezonují ve společnosti.
JOJ 24 dlouhodobě přináší divákům aktuální zpravodajství, analýzy i diskuse k nejdůležitějším událostem doma i ve světě. Novým formátem Bez dozoru rozšiřuje zpravodajská televize programovou nabídku o pořad, která dává prostor diskusi politologům nebo odborníkům na politické či společenské dění.
V prvním vydání pořadu se představí Václav Hřích a Karol Wolf. Složení diskutujících se však bude pravidelně měnit, aby pořad přinášel různé pohledy, zkušenosti a názorové spektrum. V dalších vydáních se diváci mohou těšit například i na odborníky, jako jsou Jozef Lenč, Simona Bubanová, či jiné hosty.
Relace se bude věnovat především domácí politické scéně, ale nevyhne se ani zahraničněpolitickým otázkám a událostem, které mají dopad na Slovensko.
zdroj: JOJ