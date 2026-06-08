HBO s trailerem ke třetí řadě seriálu Rod draka

HBO s trailerem ke třetí řadě seriálu Rod drakaDNES! | redakce | tisk | názory
HBO představuje oficiální trailer ke třetí řadě dramatického seriálu Rod draka, který bude mít premiéru v pondělí 22. června na HBO a streamovací platformě HBO Max. Osmidílná řada bude uváděna v týdenních intervalech, přičemž finále je plánováno na 10. srpna.
Seriál vychází z knihy George R. R. Martina Oheň a krev a odehrává se 200 let před událostmi Hry o trůny. Vypráví příběh rodu Targaryenů.
Video: Trailer Rod draka, třetí řada
Tvůrci 3. řady: Spolutvůrce / showrunner / producent Ryan Condal; spolutvůrce / producent George R. R. Martin; dalšími producenty jsou Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, David Hancock a Philippa Goslett. Seriál je natočený na motivy knihy Oheň a krev od George R. R. Martina.
Obsazení 3. řady: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, James Norton, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin, Abubakar Salim, Tom Cullen, Tommy Flanagan, Dan Fogler, Joplin Sibtain a Barry Sloane.
zdroj: WBD