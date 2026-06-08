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Eurovision Sport expanduje do FAST služeb

DNES! | redakce | tisk | názory

Streamovací sportovní platforma Eurovision Sport rozšiřuje svoji dostupnost. Evropská vysílací unie (EBU) rozšířila tuto svoji bezplatnou streamovací službu ve Velké Británii do FAST platforem.

Nově je Eurovision Sport dostupné ve Velké Britábii na platformách Free Live Sports (FLS), Plex, Amazon Live a Samsung TV Plus, což je první nasazení Eurovision Sport do FAST platforem. Nyní se zkoumají další možnosti rozšíření do FAST nabídek v celé Evropě i mimo ni.

Eurovision Sport, spuštěná v roce 2024 jako první služba EBU pro přímé streamování sportovních přenosů spotřebitelům, byla vytvořena s cílem řešit rostoucí nabídku mnoha sportů, jak zůstat univerzálně dostupné ve stále fragmentovanější a na předplatném orientované mediální krajině.

Platforma nabízí tisíce hodin živého sportovního obsahu a vysílání na vyžádání a to zcela zdarma, čímž doplňuje vysílání od členských veřejnoprávních vysílatelů EBU a zároveň poskytuje širší viditelnost sportů, sportovcům a soutěžím, které se do běžného vysílání často nedostávají.

Rozšířením na FAST platformy si Eurovision Sport klade za cíl rozšířit viditelnost olympijských a nově vznikajících sportů nad rámec tradičního vysílání a prostředí aplikací a vytvořit tak nové příležitosti pro veřejnoprávní mediální partnery, federace a držitele práv k oslovení publika ve velkém měřítku.

Platforma Eurovision Sport nyní streamuje širokou škálu mezinárodních akcí v oblasti atletiky, vodních sportů, cyklistiky, fotbalu, gymnastiky, zimních sportů a paralympijských disciplín a zároveň rozvíjí partnerství s národními federacemi a vysílacími společnostmi s cílem vytvořit integrované digitální zážitky kolem živého sportu.

Platforma se také etablovala jako testovací prostředí pro inovace ve sportovním vysílání a přístupnosti, včetně iniciativ v oblasti vícejazyčného komentáře s využitím umělé inteligence a živých titulků, které byly vyvinuty v souvislosti s významnými mezinárodními událostmi.

zdroj: EBU

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