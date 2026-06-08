Voimatel poskytuje služby přes LEO satelity ve Finsku

Voimatel poskytuje služby přes LEO satelity ve FinskuDNES! | redakce | tisk | názory
Voimatel, přední finský poskytovatel telekomunikačních a kritických digitálních infrastrukturních služeb, uzavřel dohodu s francouzským satelitním operátorem Eutelsat o konektivitě na nízké oběžné dráze Země (LEO) ve Finsku.
Společnost Voimatel integruje služby konektivity LEO společnosti Eutelsat do svých síťových řešení a zkombinuje satelitní a pozemní konektivitu pro podporu kritické síťové infrastruktury. Toto řešení poskytne odolnou a redundantní komunikaci pro podnikové a veřejné zákazníky v městských, venkovských a odlehlých oblastech.
Společnost Voimatel navrhuje a provozuje pevné a bezdrátové komunikační sítě pro telekomunikační operátory, energetické společnosti a organizace veřejného sektoru po celém Finsku. Integrací služeb OneWeb LEO od společnosti Eutelsat rozšíří společnost Voimatel konektivitu do vysokých severních zeměpisných šířek, včetně arktických oblastí, kde může být pozemní pokrytí omezené.
Mikko Heinonen, generální ředitel společnosti Voimatel, k tomu dodal: „
Přidání služeb LEO od společnosti Eutelsat posiluje naši schopnost podporovat zákazníky v oblasti telekomunikačních a datových sítí po celém Finsku. Jejich satelitní konektivita s nízkou latencí a pokrytí Arktidy doplní naše stávající infrastrukturní možnosti a podpoří vyvíjející se požadavky našich zákazníků na konektivitu.“