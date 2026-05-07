Hispasat propojí 80 měst satelitním internetem
Satelitní operátor Hispasat zahájil projekt, který poskytuje vysokorychlostní připojení 80 obcím v Kastilii-La Mancha prostřednictvím instalace 209 antén. Iniciativu podpořila regionální vláda Kastilie-La Mancha s cílem zajistit vysokorychlostní internet ve venkovských oblastech a oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva.
Spuštění projektu bylo slavnostně zahájeno v sídle provinční rady Ciudad Real za účasti jejího prezidenta Miguela Ángela Valverdeho. Akce se zúčastnili starosta Ciudad Real Francisco Cañizares, prezident Hispasat Pedro Duque a šéf Globalis Soluciones Eficientes Luis Talavera. Uvedl operátor Hispasat.
Projekt, který je v provozu od 26. dubna, je v Evropě měřítkem a dokazuje, že satelitní připojení lze rychle a efektivně nasadit ve venkovských oblastech a řídce osídlených územích, kde pozemní infrastruktura představuje větší technické a ekonomické výzvy. Navíc činí z přístupu k širokopásmovému internetu klíčový prvek pro udržení stávajících obyvatel a přilákání nových, protože zvyšuje atraktivitu obcí, zlepšuje kvalitu jejich života a podporuje hospodářský rozvoj.
Instalace těchto antén představuje infrastrukturu, která zajišťuje, že žádná obec nezůstane v digitální transformaci pozadu. Usnadňuje práci na dálku, poskytuje přístup ke kulturnímu obsahu, online vzdělávání, monitorování zdraví a vzdálenou péči, jakož i bezproblémovou komunikaci s rodinnými příslušníky. Pro freelancery a malé podniky to umožňuje digitalizovat své operace, zlepšit zákaznický servis, spravovat transakce online a zvýšit prodej prostřednictvím digitálních platforem a plateb kreditními kartami.
Charakteristika projektu
Projekt zahrnuje instalaci 209 antén rozmístěných po obcích, osadách a vesnicích v provincii Ciudad Real. Investice v celkové výši 678 861 eur bude plně financována provinční radou Ciudad Real. Společnost Hispasat bude poskytovat pokrytí jako velkoobchodní operátor ve spolupráci se společností Globalis, která se postará o rozmístění a instalaci antén. Součástí projektu je počáteční smlouva na údržbu na dva a půl roku, ačkoli provinční rada převezme odpovědnost za její pokračování i po skončení smlouvy.
Prezident společnosti Hispasat Pedro Duque během inaugurace vysvětlil, že se jedná o průkopnický projekt v Evropě, který umožní obyvatelům těchto obcí mít konektivitu stejné kvality jako v městských oblastech. To znamená, že budou moci pracovat na dálku z domova se stejnými zárukami jako ve městě. Je to otevřené okno do světa prostřednictvím internetu pro firmy a obchody, které jim umožní digitalizovat jejich každodenní provoz a využívat všechny příležitosti, které web nabízí pro marketing jejich produktů. Dodal, že zlepšená konektivita usnadní rozvoj obchodní sítě a podpoří tvorbu bohatství.