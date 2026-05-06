SkyShowtime s trailerem k novému seriálu Dutton Ranch
SkyShowtime dnes představila trailer k novému seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) od studií, která přinesla Yellowstone. Vrací se v něm nezkrotní Beth Dutton (Kelly Reilly) a Rip Wheeler (Cole Hauser), tentokrát však míří do Texasu.
K Hauserovi a Reilly se v novém původním seriálu připojují na Oscara® nominovaní Ed Harris a Annette Bening. První dvě epizody můžete od 22. května sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.
První série o devíti epizodách sleduje dvojici, která se snaží vybudovat si společnou budoucnost v Texasu, státě jedné hvězdy. Daleko od přízraků Yellowstonu narážejí na krutou novou realitu a bezohledný konkurenční ranč, který se nezastaví před ničím, aby své impérium ochránil. Na jihu Texasu je krev víc než voda, odpuštění nemá dlouhého trvání a cenou za přežití může být i vlastní duše.
Po boku Hausera a Reilly se v seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) představí také Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J. R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, a Harris a Bening.
Seriál z produkce studií Paramount Television Studios a 101 Studios přináší výkonný producent a showrunner Chad Feehan na základě postav, které vytvořili výkonní producenti Taylor Sheridan a John Linson. Dalšími výkonnými producenty seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) jsou David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Kelly Reilly, Cole Hauser a Keith Cox. Kromě role výkonného producenta se Voros ujala i režie několika epizod, včetně úvodních dílů a finále sezóny. Dalšími režiséry jsou Greg Yaitanes, Jessica Lowrey a Phil Abraham.
Distribuci zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.
zdroj: SkyShowtime