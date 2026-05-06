Středa, 6. května 2026, svátek má Radoslav

SkyShowtime s trailerem k novému seriálu Dutton Ranch

SkyShowtime dnes představila trailer k novému seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) od studií, která přinesla Yellowstone. Vrací se v něm nezkrotní Beth Dutton (Kelly Reilly) a Rip Wheeler (Cole Hauser), tentokrát však míří do Texasu.

K Hauserovi a Reilly se v novém původním seriálu připojují na Oscara® nominovaní Ed Harris a Annette Bening. První dvě epizody můžete od 22. května sledovat exkluzivně na SkyShowtime. Další epizody budou přibývat každý týden.

První série o devíti epizodách sleduje dvojici, která se snaží vybudovat si společnou budoucnost v Texasu, státě jedné hvězdy. Daleko od přízraků Yellowstonu narážejí na krutou novou realitu a bezohledný konkurenční ranč, který se nezastaví před ničím, aby své impérium ochránil. Na jihu Texasu je krev víc než voda, odpuštění nemá dlouhého trvání a cenou za přežití může být i vlastní duše.

Po boku Hausera a Reilly se v seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) představí také Finn Little, Juan Pablo Raba, Jai Courtney, J. R. Villarreal, Marc Menchaca, Natalie Alyn Lind, a Harris a Bening.

Seriál z produkce studií Paramount Television Studios a 101 Studios přináší výkonný producent a showrunner Chad Feehan na základě postav, které vytvořili výkonní producenti Taylor Sheridan a John Linson. Dalšími výkonnými producenty seriálu Dutton Ranch (Ranč Duttonových) jsou David C. Glasser, Art Linson, Ron Burkle, David Hutkin, Bob Yari, Christina Alexandra Voros, Michael Friedman, Kelly Reilly, Cole Hauser a Keith Cox. Kromě role výkonného producenta se Voros ujala i režie několika epizod, včetně úvodních dílů a finále sezóny. Dalšími režiséry jsou Greg Yaitanes, Jessica Lowrey a Phil Abraham.

Distribuci zajišťuje společnost Paramount Global Content Distribution.

zdroj: SkyShowtime

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Kyperské T2-MI muxy s novými parametry a programy
Systém varování obyvatelstva se otestuje v síti DAB+
Skylink v květnu nabídne všem přírodu i akční tituly
Demonstrační HD kanál Astry testuje na satelitu Intelsat
TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Báry Vaculíkové
21:35 Paní Piperová zasahuje
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (11/12)
21:30 Zápas o Bedřišku
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II (10)
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (32)
23:30 Kriminálka Vegas III (5)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (96)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (11)
21:25 Lajna 3 (5,6)
22:30 Mé jméno je Nikdo
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy na Côte fleurie
22:10 Tajomné hory: Kurz prežitia
23:45 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha
20:55 David Attenborough: Život na Zemi
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:05 Mami, ožeň mě!
23:20 Skutečné příběhy

