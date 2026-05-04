Antik TV: V květnu dětské programy pro všechny

Antik TV: V květnu dětské programy pro všechnyDNES! | redakce | tisk | názory
Společnost ANTIK Telecom připravila pro své zákazníky OTT služby Antik TV a jejich ratolesti speciální květnové překvapení. Během celého měsíce zpřístupňuje trojici oblíbených dětských televizních kanálů zcela bezplatně.
Malí i velcí diváci se mohou těšit na dobrodružství, kouzla a smích ve společnosti hrdinů ze stanic Minimax, Disney Channel a Disney Junior.
Minimax: Svět plný fantazie a přátelství
Květnové vysílání stanice Minimax přinese osvědčené animované hity, které dětem přibližují hodnoty přátelství a odvahy. Diváci se mohou těšit na hudební dobrodružství seriálu ALVINNN!!! a Chipmunkové také na vtipné příběhy seriálu Baby šéf: Zpět v akci. Nabídku doplňují i animované filmy, například Barbie: Skipper a velké pečovatelské dobrodružství, které přinášejí delší příběhy plné zábavy a ponaučení.
Disney Channel: Legendární příběhy pro školáky
Pro starší děti a teenagery je připraveno pestré vysílání stanice Disney Channel. Diváci se mohou těšit na oblíbené seriály jako Spidey a jeho úžasní přátelé, Kouzelná Beruška a Černý kocour a Phineas a Ferb, které pravidelně patří k hlavním pilířům programu. Večerní vysílání doplňuje také oblíbený seriál Kouzelníci z Waverly.
Disney Junior: První kroky do světa kouzel
Nejmladší diváci se mohou ponořit do barevného světa stanice Disney Junior, která nabízí oblíbené příběhy ze seriálu Sofia První. Chybět nebudou ani dobrodružství týmu Spidey a jeho úžasní přátelé či každodenní zážitky fenky Bluey. Program doplňují také hrdinské mise kočičích záchranářů v seriálu SuperKitties.
Vychutnejte si měsíc plný rodinné pohody a pohádkových zážitků. Trojici dětských TV kanálů můžete v síti ANTIK sledovat bezplatně až do 31. května 2026.
zdroj: Antik