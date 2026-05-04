Pondělí, 4. května 2026, svátek má Květoslav

Antik TV: V květnu dětské programy pro všechny

Společnost ANTIK Telecom připravila pro své zákazníky OTT služby Antik TV a jejich ratolesti speciální květnové překvapení. Během celého měsíce zpřístupňuje trojici oblíbených dětských televizních kanálů zcela bezplatně.

Malí i velcí diváci se mohou těšit na dobrodružství, kouzla a smích ve společnosti hrdinů ze stanic Minimax, Disney Channel a Disney Junior.

▲ Dětské kanály v květnu pro všechny klienty Antik TV (foto: Antik Telecom)

Minimax: Svět plný fantazie a přátelství
Květnové vysílání stanice Minimax přinese osvědčené animované hity, které dětem přibližují hodnoty přátelství a odvahy. Diváci se mohou těšit na hudební dobrodružství seriálu ALVINNN!!! a Chipmunkové také na vtipné příběhy seriálu Baby šéf: Zpět v akci. Nabídku doplňují i animované filmy, například Barbie: Skipper a velké pečovatelské dobrodružství, které přinášejí delší příběhy plné zábavy a ponaučení.

Disney Channel: Legendární příběhy pro školáky
Pro starší děti a teenagery je připraveno pestré vysílání stanice Disney Channel. Diváci se mohou těšit na oblíbené seriály jako Spidey a jeho úžasní přátelé, Kouzelná Beruška a Černý kocour a Phineas a Ferb, které pravidelně patří k hlavním pilířům programu. Večerní vysílání doplňuje také oblíbený seriál Kouzelníci z Waverly.

Disney Junior: První kroky do světa kouzel
Nejmladší diváci se mohou ponořit do barevného světa stanice Disney Junior, která nabízí oblíbené příběhy ze seriálu Sofia První. Chybět nebudou ani dobrodružství týmu Spidey a jeho úžasní přátelé či každodenní zážitky fenky Bluey. Program doplňují také hrdinské mise kočičích záchranářů v seriálu SuperKitties.

Vychutnejte si měsíc plný rodinné pohody a pohádkových zážitků. Trojici dětských TV kanálů můžete v síti ANTIK sledovat bezplatně až do 31. května 2026.

zdroj: Antik

Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (5/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Blázni ze stadiónu
21:30 Spravedlnost pro mou dceru
23:00 Babylon Berlín IV (11/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (7)
21:40 Specialisté (139)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (11)
21:30 Polda IV (12)
22:40 Kriminálka Kraj I (8)
kanál SEZNAM 20:10 Mé jméno je Nikdo
22:35 Nepřítel před branami
01:10 Profesionálové 5 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Svatá
21:55 Reportéri
22:25 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (1/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (4)
21:45 Svokra
22:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (4)
21:20 Smrt stopařek
23:05 Skutečné příběhy

