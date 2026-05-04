Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 4. května 2026, svátek má Květoslav

Jednotka STVR je lídrem v povědomí i v kategorii zpravodajství

DNES! | redakce | tisk | názory

Jednotka má na Slovensku nejvyšší spontánní znalost ze všech televizních stanic. Jde o výjimečný výsledek, který odráží dlouhodobé a silné místo STVR v povědomí slovenského diváka. Jednotku podle průzkumu pravidelně nebo příležitostně sleduje až 82 % populace 16+.

Na otázku, který televizní kanál je v kategorii zpravodajství nejlepší, zvolilo Jednotku 26 % respondentů, což je více než u kteréhokoli jiného televizního okruhu. Na druhém místě skončila TA3 s 19 %, na třetím JOJ se 17 % a Markíza s 15 %. Spokojenost s kvalitou zpravodajství na Jednotce hodnotí velmi pozitivně 37% diváků, na :24 dokonce 40% diváků. Diváci spontánně spojují televizní okruhy STVR s atributy jako kultivovaná, důvěryhodná, hodnotná, profesionální a plní poslání veřejné služby.

Konzistentní obraz vedoucího postavení potvrzuje i rozhlasová část průzkumu. Rádio Slovensko má, stejně jako televizní Jednotka, nejvyšší spontánní znalost z slovenských rozhlasových stanic.

Průzkumný projekt realizovaný ve spolupráci se specializovaným německým Sinus Institutem a agenturou ixactly s.r.o. se uskutečnil od ledna do března 2026 na reprezentativním vzorku 3 tisíc respondentů z celého Slovenska ve věku 16+. Kvantitativní část doplnilo osm skupinových diskusí se 64 účastníky.

Zdroje dat: ixactly s.r.o. / Sinus Institut, STVR Market Mapping Study 2026 (leden-březen 2026, N = 3 000)

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Voyo: 10 nových stanic, včetně sportu
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Nový sportovní volný HD kanál před startem
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Programy na pozici 19,2°E šíří dva satelity Astra
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Nový fotbalový kanál testuje na Astře
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Skylink Live TV se rozšířil o Fishing and Hunting Channel
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Music Box Classic chce vysílat s českou licencí
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Velikonoce na TV Markíza: Filmové premiéry i oblíbené klasiky
Nové ruské stanice START volně na 42E
Nové ruské stanice START volně na 42E
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
T-Mobile přináší zákazníkům Disney+
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Bulharská hudební Magic TV volně na 13E
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Šlágr rádio opustilo sítě COLOR DAB
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation
Nový mezinárodní sportovní kanál Fight Nation

Reklama

TV program

kanál CT1 20:10 Místo zločinu České Budějovice (5/13)
21:10 Reportéři ČT
21:50 Bilance
kanál CT2 20:00 Blázni ze stadiónu
21:30 Spravedlnost pro mou dceru
23:00 Babylon Berlín IV (11/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina V (7)
21:40 Specialisté (139)
22:50 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda IV (11)
21:30 Polda IV (12)
22:40 Kriminálka Kraj I (8)
kanál SEZNAM 20:10 Mé jméno je Nikdo
22:35 Nepřítel před branami
01:10 Profesionálové 5 (1)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Vím, že nic nevím
22:05 Tomáš Arsov v akci
kanál JEDNOTKA 20:30 Svatá
21:55 Reportéri
22:25 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Tajomstvá dlhovekých (1/6)
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Sestričky I. (4)
21:45 Svokra
22:35 Rodinné prípady
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Stříbrná pila (4)
21:20 Smrt stopařek
23:05 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook