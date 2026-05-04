Jednotka STVR je lídrem v povědomí i v kategorii zpravodajství
Jednotka má na Slovensku nejvyšší spontánní znalost ze všech televizních stanic. Jde o výjimečný výsledek, který odráží dlouhodobé a silné místo STVR v povědomí slovenského diváka. Jednotku podle průzkumu pravidelně nebo příležitostně sleduje až 82 % populace 16+.
Na otázku, který televizní kanál je v kategorii zpravodajství nejlepší, zvolilo Jednotku 26 % respondentů, což je více než u kteréhokoli jiného televizního okruhu. Na druhém místě skončila TA3 s 19 %, na třetím JOJ se 17 % a Markíza s 15 %. Spokojenost s kvalitou zpravodajství na Jednotce hodnotí velmi pozitivně 37% diváků, na :24 dokonce 40% diváků. Diváci spontánně spojují televizní okruhy STVR s atributy jako kultivovaná, důvěryhodná, hodnotná, profesionální a plní poslání veřejné služby.
Konzistentní obraz vedoucího postavení potvrzuje i rozhlasová část průzkumu. Rádio Slovensko má, stejně jako televizní Jednotka, nejvyšší spontánní znalost z slovenských rozhlasových stanic.
Průzkumný projekt realizovaný ve spolupráci se specializovaným německým Sinus Institutem a agenturou ixactly s.r.o. se uskutečnil od ledna do března 2026 na reprezentativním vzorku 3 tisíc respondentů z celého Slovenska ve věku 16+. Kvantitativní část doplnilo osm skupinových diskusí se 64 účastníky.
Zdroje dat: ixactly s.r.o. / Sinus Institut, STVR Market Mapping Study 2026 (leden-březen 2026, N = 3 000)