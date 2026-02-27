Quantcast
Pátek, 27. února 2026

Magenta TV má 325 tisíc uživatelů

Magenta TV, televizní platforma společnosti T-Mobile Česká republika, měla na konci roku 2025 již 325 tisíc zákazníků. Telekomunikační operátor během loňského roku vylepšil svoji platformu - přinesl přístup k Netflixu, nabídl Dětské a Halloweenské kino a rozšířil nabídku CANAL+.

Celkový počet zákazníků T-Mobile meziročně vzrostl o 2,1 procenta na 6,643 milionu. Z toho tarifních zákazníků (bez M2M) bylo 4,135 milionu a počet M2M dosáhl 791 tisíc. Počet uživatelů předplacených karet zůstává na 1,72 milionu. Spotřeba dat v mobilní síti stoupla o 20,3 procenta.

T-Mobile v Česku opět investovala několik miliard korun - konkrétně jen do sítě a síťové infrastruktury 4,2 miliardy, kompletní investice vč. nesíťové části pak činily 5,9 miliard korun.

Společnosti T-Mobile se dařilo i po ekonomické stránce. Meziročně došlo k nárůstu tržeb o 2,5 procenta na 31,858 miliardy korun. EBITDA (AL) - zisk před úroky a zdaněním meziročně narostl o 6,4 procenta na 13,542 miliardy korun.

