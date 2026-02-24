Na HBO Max sledovalo hry o 234 % více diváků než během Pekingu 2022

Na HBO Max sledovalo hry o 234 % více diváků než během Pekingu 2022DNES! | redakce | tisk | názory
Zimní olympijské hry Milán-Cortina 2026 jsou u konce. Mediální společnost Warner Bros. Discovery (WBD) proto po slavnostním závěrečném ceremoniálu zveřejnila finální data o sledovanosti a zapojení diváků.
Ta potvrzují, že návrat olympiády do Evropy fanoušky potěšil a zaujal, což je patrné i z výsledků lineárního vysílání a streamovacích platforem WBD.
Sběr následujících dat probíhal po celých sedmnáct dní olympijských soutěží, konkrétně od 6. do 22. února 2026, a zahrnuje i období 4. a 5. února. Jde o dva dny předcházející zahajovací ceremonii, během nichž již nicméně byly některé soutěže zahájeny.
Streaming (HBO Max a discovery+):
* Historicky nejúspěšnější zimní olympijské hry na streamovacích platformách WBD ve srovnání s Pekingem 2022 a Pchjongčchangem 2018.
+ Počet sledovaných hodin vzrostl oproti Pekingu 2022 o 103 %. Ve Francii, Německu, Itálii (HBO Max) a Velké Británii (discovery+) vzrostl počet sledovaných hodin o více než 100 %.
+ Olympijské hry na HBO Max a discovery+ sledovalo oproti Pekingu 2022 o 234 % více diváků.
+ Celkový počet předplatitelů sledujících olympijský obsah překonal celkový počet všech, kteří sledovali hry v Pekingu 2022, už za pouhé tři dny.
* Inovace streamovacích platforem pomohly maximalizovat zapojení diváků a zvýšit sledovanost.
+ Všechny olympijské soutěže byly streamovány živě. Celkem šlo o 264 živých přenosů, přičemž v jednom okamžiku probíhalo až 11 přenosů souběžně. To zahrnuje 116 medailových soutěží a 2 900 sportovců zapojených do 19 dnů her.
+ Přibližně třetina uživatelů (32 %) využila funkci Olympics Multiview, která umožňuje sledovat až čtyři olympijské soutěže současně na jedné obrazovce s vybranou zvukovou stopou.
+ Uživatelům byly k dispozici také funkce Gold Medal Alerts a Timeline Markers. Většina uživatelů zároveň využívala personalizované seznamy ke sledování a u živého vysílání si mohla vybrat až z 21 jazykových variant komentáře.
Lineární vysílání (Eurosport a TNT Sports):
* Lineární vysílání zaznamenalo oproti Pekingu 2022 nárůst počtu diváků o 3 %, což představuje obrat oproti trendu poklesu celkové televizní sledovanosti. Zároveň tvořilo hlavní část celkové živé sledovanosti.
* Celkový počet sledovaných hodin v lineárním vysílání vzrostl oproti Pekingu 2022 o více než 50 % (+51 %).
* Eurosport vs. Peking 2022:
+ Francie: +47 % sledovaných hodin
+ Německo: +50 % sledovaných hodin
+ Polsko: +32 % sledovaných hodin
* TNT Sports vs. Peking 2022:
+ Velká Británie a Irsko: +60 % sledovaných hodin
Streamovací platformy WBD, HBO Max a discovery+, byly během zimních olympijských her Milán-Cortina 2026 jedinými platformami, kde bylo možné sledovat opravdu všechny soutěže živě. Lineární vysílání zajišťovaly televizní stanice Eurosport a TNT Sports, které oslovily miliony fanoušků po celé Evropě.
zdroj: WBD