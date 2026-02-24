TV Nova prodala své úspěšné Oneplay Originály na několik trhů

Quantcast
Oceňované tituly z produkce Oneplay Originál potvrzují svou kvalitu na mezinárodním poli. První řada cenami ověnčené série Metoda Markovič: Hojer, obě sezóny ságy Král Šumavy i špionážní thriller Extraktoři vyrážejí k zahraničním divákům.

Práva na jejich vysílání zakoupily televize a platformy v Evropě i v Jižní Americe.

Metoda Markovič: Hojer míří k divákům do Polska, Lotyšska a také na Balkán do Makedonie, Albánie a Srbska. Král Šumavy a příběh legendárního převaděče Josefa Hasila uvidí diváci v Polsku, Maďarsku a rovněž v Makedonii, Albánii a Srbsku. Nejdále poputuje špionážní série Extraktoři, která překročí hranice našeho kontinentu. Kromě Gruzie a Uzbekistánu ji uvidí i diváci v Argentině, Uruguayi a Paraguayi.

Král Šumavy (foto: archív TV Nova)
▲ Král Šumavy (foto: archív TV Nova)

Potvrzuje se, že Metoda Markovič: Hojer a Extraktoři jsou skvěle odvyprávěné a pro světové publikum naprosto srozumitelné příběhy a že jejich domácí divácké přijetí a ocenění jak od kritiků, tak na filmových festivalech nebylo náhodné,“ říká Jan Rudovský, šéf týmu akvizic TV Nova a TV Markíza a dodává: “Velkou radost máme také z toho, že diváci z pěti států budou moci podniknout i historický exkurz do převádění za hranici železné opony, a to hned v devíti dílech ságy Krále Šumavy.“

Metoda Markovič: Hojer zvítězila v nejprestižnější tuzemské audiovizuální ceně Český lev v roce 2024 kategoriích nejlepší minisérie nebo seriál, nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle (Petr Lněnička) a nejlepší herec v seriálovém díle ve vedlejší roli (Petr Uhlík). Dále pak získala Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino a zásadního úspěchu dosáhla také na festivalu Serial Killer, kde od mezinárodní poroty získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy.

První série Krále Šumavy uspěla na festivalu Finále Plzeň (2023), ze kterého si odnesla hlavní cenu. Se skvělým přijetím se v Záhřebu na prestižních NEM Awards setkali Extraktoři. Ti převzali ocenění za nejlepší dramatický seriál střední a východní Evropy.

Mezinárodní distribuci a prodej formátů na tyto trhy zajišťují přední světoví distributoři ZDF Studios (Král Šumavy, Metoda Markovič) a Keshet International (Extraktoři).

