Cukrkandl s Terezou Rambou na Oneplay
Rodinná podívaná s pohádkovými a dobrodružnými prvky o začátcích stomatologie rozšiřuje nabídku platformy Oneplay. Autorský film režiséra a scenáristy Pavla Jandourka zaujme výjimečným vizuálním zpracováním, napínavým příběhem i výrazným hereckým obsazením.
V hlavní roli mladé zubařky Aničky Jesenské se představí Tereza Ramba, po jejím boku exceluje Marek Adamczyk. Další role ztvárnili Jiří Lábus, Jiří Dvořák, Pavel Zedníček, Martin Myšička, Vica Kerekes, Maroš Kramár a dětští herci v čele s Theem Schaeferem.
Příběh sleduje mladou lékařku, která zdědí po strýci vilu se skleníkem a zubařskou ordinací v městečku Medov. K domu s pověstí „strašidelného“ místa se místní obyvatelé obávají přiblížit. Zlom nastává ve chvíli, kdy díky zahradníkovi Plantovi a exotické peruánské bylině ze skleníku zjistí, že zubařské zákroky nemusejí bolet. Ordinace se rychle zaplní, což se nelíbí druhému místnímu zubaři doktoru Drumlovi, kterého hraje Maroš Kramár. Rozjíždí se tak souboj o důvěru obyvatel města, do něhož se postupně zapojuje i parta místních dětí.
Myslím, že jsme vytvořili nádherný film, který nepodceňuje dětského diváka a který si užije opravdu celá rodina,“ uvedla představitelka hlavní role Tereza Ramba. „Moje postava zažívá lásku, ale zároveň se pere za dobrou věc. Mám ráda silné ženské hrdinky v pohádkách. Malé holčičky tak mohou vidět, že mohou měnit svět,“ doplnila herečka.
V roli obecního stavitele, který k hlavní hrdince chová sympatie, se objevuje Marek Adamczyk. „
Film je určený dětem i dospělým. Je zábavný, podporuje fantazii a přináší i jemně poučný rozměr,“ uvedl herec. Výraznou roli ve snímku hrají také lokace včetně historické vily Kancnýřka v Luhačovicích. Skleník, o který ve filmu pečuje zahradník Planta, filmaři objevili v areálu nemocnice v Hodoníně.
Kamera Petera Bencsíka, architektura Adama Pitry, dobové kostýmy Sylvy Zimuly Hanákové i masky Zuzany Peschlové vytvářejí vizuálně podmanivý svět, který podtrhuje poetiku celého příběhu.
zdroj: Nova