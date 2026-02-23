Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pondělí, 23. února 2026, svátek má Svatopluk

Cukrkandl s Terezou Rambou na Oneplay

DNES! | redakce | tisk | názory

Rodinná podívaná s pohádkovými a dobrodružnými prvky o začátcích stomatologie rozšiřuje nabídku platformy Oneplay. Autorský film režiséra a scenáristy Pavla Jandourka zaujme výjimečným vizuálním zpracováním, napínavým příběhem i výrazným hereckým obsazením.

V hlavní roli mladé zubařky Aničky Jesenské se představí Tereza Ramba, po jejím boku exceluje Marek Adamczyk. Další role ztvárnili Jiří Lábus, Jiří Dvořák, Pavel Zedníček, Martin Myšička, Vica Kerekes, Maroš Kramár a dětští herci v čele s Theem Schaeferem.

Cukrkandl nabízí Oneplay (foto: Oneplay / TV Nova)
▲ Cukrkandl nabízí Oneplay (foto: Oneplay / TV Nova)

Příběh sleduje mladou lékařku, která zdědí po strýci vilu se skleníkem a zubařskou ordinací v městečku Medov. K domu s pověstí „strašidelného“ místa se místní obyvatelé obávají přiblížit. Zlom nastává ve chvíli, kdy díky zahradníkovi Plantovi a exotické peruánské bylině ze skleníku zjistí, že zubařské zákroky nemusejí bolet. Ordinace se rychle zaplní, což se nelíbí druhému místnímu zubaři doktoru Drumlovi, kterého hraje Maroš Kramár. Rozjíždí se tak souboj o důvěru obyvatel města, do něhož se postupně zapojuje i parta místních dětí.

Myslím, že jsme vytvořili nádherný film, který nepodceňuje dětského diváka a který si užije opravdu celá rodina,“ uvedla představitelka hlavní role Tereza Ramba. „Moje postava zažívá lásku, ale zároveň se pere za dobrou věc. Mám ráda silné ženské hrdinky v pohádkách. Malé holčičky tak mohou vidět, že mohou měnit svět,“ doplnila herečka.

V roli obecního stavitele, který k hlavní hrdince chová sympatie, se objevuje Marek Adamczyk. „Film je určený dětem i dospělým. Je zábavný, podporuje fantazii a přináší i jemně poučný rozměr,“ uvedl herec. Výraznou roli ve snímku hrají také lokace včetně historické vily Kancnýřka v Luhačovicích. Skleník, o který ve filmu pečuje zahradník Planta, filmaři objevili v areálu nemocnice v Hodoníně.

Kamera Petera Bencsíka, architektura Adama Pitry, dobové kostýmy Sylvy Zimuly Hanákové i masky Zuzany Peschlové vytvářejí vizuálně podmanivý svět, který podtrhuje poetiku celého příběhu.

zdroj: Nova

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
ČT24 nepřetržitě se skrytými titulky
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:05 Nominace na výroční ceny Český lev
20:10 Místo zločinu Zlín (8/12)
21:10 Reportéři ČT
kanál CT2 20:00 Doly krále Šalamouna
21:45 Goyovy přízraky
23:35 Babylon Berlín IV (2/12)
kanál NOVA 20:20 Odznak Vysočina IV (5)
21:40 Specialisté (129)
22:45 Víkend
kanál PRIMA 20:15 Polda II (7)
21:30 Polda II (8)
22:40 V.I.P. Vraždy II (10)
kanál SEZNAM 20:10 Lovec a borec
22:25 Vatel
00:30 Profesionálové (5)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Babicovy hospody
21:40 Proměny Tomáše Arsova
kanál JEDNOTKA 20:30 Nikdy sa nepriznaj
22:05 Reportéri
22:35 Bezpečné Slovensko
kanál DVOJKA 20:10 Lov slov
20:35 Veľké vynálezy II
21:30 Experiment
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Pán profesor VI. (5)
21:45 Svokra
22:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Muž na radnici (1/11)
21:30 Případ mrtvého muže
23:30 Skutečné příběhy

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook