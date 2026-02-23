Quantcast
Pondělí, 23. února 2026

Česká televize natáčí minisérii Dešťová hůl

V režii Bohdana Slámy ožívá silný příběh jedince, kterého osobní krize donutí postavit se na stranu dobra a bojovat za něj, i když už to ostatní dávno vzdali.

Jiří Hájíček, autor stejnojmenné knižní předlohy, která je součástí Venkovské trilogie morálního neklidu, se na projektu vůbec poprvé podílí v roli scenáristy. Adaptace oceňovaného díla se na obrazovkách České televize objeví v roce 2027.

Minisérie Dešťová hůl (foto: Pavla Černá, Česká televize)
▲ Minisérie Dešťová hůl (foto: Pavla Černá, Česká televize)

Dešťová hůl je vesnický román, který má silné ústřední téma, a tím je půda, pozemky. Venkov odedávna stál a padal s otázkami půdy, jejího vlastnictví. Tomuto fenoménu se věnuju jako spisovatel soustavně. Navíc Dešťová hůl má výrazné postavy ve středním věku. Když jsem román před více než deseti lety psal, byl jsem ve věku Zbyňka Poleckého (Kryštof Hádek) a Bohuny (Petra Špalková). Rád píšu z pohledu své generace, svých vrstevníků. A teď dostal tenhle vesnický příběh šanci na druhý život, ten filmový. A mě zajímalo, jestli v tom filmovém vidění a zpracování, které je odlišné od literárního, obstojí jak příběh, tak hlavní postavy. A proto jsem se pustil do psaní scénáře. Po mnoha verzích jsem začal věřit, že Dešťová hůl ten filmový potenciál má. Příběh i postavy se ve scénáři trochu proměnily, v něčem prohloubily, některé dějové linky zmizely, jiné přibyly, jak to při adaptaci literárních předloh bývá. Jsem rád za tuhle zkušenost s rolí scenáristy, obohatila mě. A jsem zvědavý, čím mě minisérie ještě překvapí, až ji uvidím natočenou v režii Bohdana Slámy,“ říká spisovatel Jiří Hájíček.

Minisérie Dešťová hůl (foto: Pavla Černá, Česká televize)
▲ Minisérie Dešťová hůl (foto: Pavla Černá, Česká televize)

Režie se ujal Bohdan Sláma, který má na svém kontě mimo jiné snímky Sucho nebo Bába z ledu. „Četl jsem vše, co Jiří Hájíček napsal. Spolu s Jaroslavem Sedláčkem jsme se shodli, že se jedná o skvělý podklad pro další zpracování. Mnoho motivů jsme museli posunout nebo zvýraznit, ale díky scénáři, který napsal Jiří, se nám snad povedlo zanechat to nejdůležitější z knižní předlohy.“

Jiří Hájíček je jeden z nejlepších českých spisovatelů současnosti, jeho kniha získala v anketě Lidových novin titul Kniha roku a já mám velkou radost, že se nám podařilo dát dohromady opravdu exkluzivní herecké obsazení. Navíc téma proměny současného venkova je něco, čemu by se veřejnoprávní televize měla věnovat, protože tomuto tématu se komerční televize nikdy věnovat nebudou,“ vysvětluje kreativní producent Jaroslav Sedláček.

zdroj: ČT

