Sanremo 2026 ve znamení velkých hvězd
Prakticky hned po skončení Zimních olympijských her 2026 (ZOH 2026), které hostí Itálie, se televizní diváci ze zimních sportů přesunou do kulturního prostředí a to do divadla Ariston, které v San Remu bude hostit již 76. ročník proslulého mezinárodního hudebního festivalu Sanremo.
A opět se mohou diváci těšit na skvělou show plnou hudebních vystoupení a řadu vzácných hostů. Nebude chybět ani ohlášená světová premiéra duetu.
Již 76. ročník Sanremo 2026 přinese souboj o nejlepší originální píseň celkem 30 zpěváků.
Seznam soutěžících:
Arisa - "Magica favola"
Bambole di Pezza - "Resta con me"
Chiello - "Ti penso sempre"
Dargen D'Amico - "Ai ai"
Ditonellapiaga - "Che fastidio!"
Eddie Brock - "Avvoltoi"
Elettra Lamborghini - "Voilà"
Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare"
Ermal Meta - "Stella stellina"
Fedez & Masini - "Male necessario"
Francesco Renga - "Il meglio di me"
Fulminacci - "Stupida sfortuna"
J-Ax - "Italia starter pack"
LDA & Aka 7even - "Poesie clandestine"
Leo Gassmann - "Naturale"
Levante - "Sei tu"
Luchè - "Labirinto"
Malika Ayane - "Animali notturni"
Mara Sattei - "Le cose che non sai di me"
Maria Antonietta & Colombre - "La felicità e basta"
Michele Bravi - "Prima o poi"
Nayt - "Prima che"
Patty Pravo - "Opera"
Raf - "Ora e per sempre"
Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
Samurai Jay - "Ossessione"
Sayf - "Tu mi piaci tanto"
Serena Brancale - "Qui con me"
Tommaso Paradiso - "I romantici"
Tredici Pietro - "Uomo che cade"
Vedle soutěžních písní bude Sanremo 2026 i letos bohaté na řadu hvězd, které znají diváci nejenom v Itálii.
Laura Pausini, populární italská zpěvačka, držitelka cen Grammy a nominovaná na Oscara za píseň "Io si" bude hostem každý večer (tedy od úterý do soboty).
V úterý mezi hosty bude Tiziano Ferro, italský zpěvák velmi populární ve Francii, Španělsku nebo Latinské Americe. V úterý se na Sanremo představí turecký herec a model Can Yaman, představitel nového Sandokana.
Ve čtvrtek vystoupí Eros Ramazzotti, legenda italské pop music a také Alicia Keys, populární americká zpěvačka, držitelka 17 cen Grammy. Oba představí ve světové premiéře svůj společný duet.
Ve čtvrtek se mezi hosty objeví také italská skupina The Kolors, známá v Evropě s hitem "Italodisco", několikrát nominovaná na cenu MTV Europe Music Awards.
Ve stejný den se na Sanremo 2026 mezi hosty objeví i ruská topmodelka a herečka Irina Shayk.
V pátek na Sanremo 2026 vystoupí také španělská popová skupina Las Ketchup, Stjepan Hauser, světově známý violoncellista původem z Chorvatska a také Gregory Porter, americký zpěvák a držitel ceny Grammy.
V sobotu přivítá hudební festival mezinárodně uznávaného tenoristu, držitele prestižních ocenění Andrea Bocelliho.
Vítěz Sanrema dostane automaticky možnost účasti na European Song Contest (ESC) ve Vídni a všichni účinkující i účast na velkém prvomájovém koncertu na Rai 3.
Kromě toho, získají 75.000 eur, smlouvu s hudebními producenty či propagaci na sítích jako TikTok, YouTube nebo Spotify a roční pasáže v rádiích. Už samotná účast na festivalu představuje pro všechny účinkující obrovský úspěch a takřka přes noc se mnozí z nich stávají doslova hvězdami a to nejen v Itálii. Příkladem z poslední doby je skupina Maneskin, která se během pár týdnů po vítězství v Sanremu dostala do hitparád celé Evropy včetně USA. Festivalu vděčí za popularitu i třeba dnes již legendy jako Albano a Romina, Ricchi e poveri, Zucchero, Laura Pausini, Andrea Bocelli či Eros Ramazzotti.
Hudební festival Sanremo 2026 se bude konat od úterý 24.2.2026 do soboty 28. února 2026 vždy od 20:35 hodin. K dispozici bude na televizních programech Rai 1 HD, Rai 1 4K a také celosvětově na streamovací platformě Rai Play (bez geoblokace), dále rovněž i na Rai Italia v USA, Asii, Austrálii a Africe a také na zahraničních televizních stanicích v Albánii, Kanadě, Černé Hoře, Rumunsku, Španělsku, Moldavsku, Švýcarsku, Maltě a v rádiu ve Velké Británii a na Rai Radio 2 včetně Rai Radio 2 Visual. Technologickou novinkou tohoto roku je vysílání ve špičkovém zvuku Dolby Atmos. Ten bude k dispozici na Rai 1 4K. Show bude moderovat Carlo Conti.
Ještě před startem Sanrema 2026 přinese televizní kanál Rai Storia v pondělí a v úterý (tedy 23. a 24. února) v 19:40 hodin dokumentární sestřih Sanremo Retro 1980-1999. Půjde o zajímavosti a záběry ze zákulisí.