Neděle, 22. února 2026

Sanremo 2026 ve znamení velkých hvězd

Prakticky hned po skončení Zimních olympijských her 2026 (ZOH 2026), které hostí Itálie, se televizní diváci ze zimních sportů přesunou do kulturního prostředí a to do divadla Ariston, které v San Remu bude hostit již 76. ročník proslulého mezinárodního hudebního festivalu Sanremo.

A opět se mohou diváci těšit na skvělou show plnou hudebních vystoupení a řadu vzácných hostů. Nebude chybět ani ohlášená světová premiéra duetu.

Již 76. ročník Sanremo 2026 přinese souboj o nejlepší originální píseň celkem 30 zpěváků.

Seznam soutěžících:

Arisa - "Magica favola"
Bambole di Pezza - "Resta con me"
Chiello - "Ti penso sempre"
Dargen D'Amico - "Ai ai"
Ditonellapiaga - "Che fastidio!"
Eddie Brock - "Avvoltoi"
Elettra Lamborghini - "Voilà"
Enrico Nigiotti - "Ogni volta che non so volare"
Ermal Meta - "Stella stellina"
Fedez & Masini - "Male necessario"
Francesco Renga - "Il meglio di me"
Fulminacci - "Stupida sfortuna"
J-Ax - "Italia starter pack"
LDA & Aka 7even - "Poesie clandestine"
Leo Gassmann - "Naturale"
Levante - "Sei tu"
Luchè - "Labirinto"
Malika Ayane - "Animali notturni"
Mara Sattei - "Le cose che non sai di me"
Maria Antonietta & Colombre - "La felicità e basta"
Michele Bravi - "Prima o poi"
Nayt - "Prima che"
Patty Pravo - "Opera"
Raf - "Ora e per sempre"
Sal Da Vinci - "Per sempre sì"
Samurai Jay - "Ossessione"
Sayf - "Tu mi piaci tanto"
Serena Brancale - "Qui con me"
Tommaso Paradiso - "I romantici"
Tredici Pietro - "Uomo che cade"

Vedle soutěžních písní bude Sanremo 2026 i letos bohaté na řadu hvězd, které znají diváci nejenom v Itálii.

Laura Pausini, populární italská zpěvačka, držitelka cen Grammy a nominovaná na Oscara za píseň "Io si" bude hostem každý večer (tedy od úterý do soboty).

V úterý mezi hosty bude Tiziano Ferro, italský zpěvák velmi populární ve Francii, Španělsku nebo Latinské Americe. V úterý se na Sanremo představí turecký herec a model Can Yaman, představitel nového Sandokana.

Ve čtvrtek vystoupí Eros Ramazzotti, legenda italské pop music a také Alicia Keys, populární americká zpěvačka, držitelka 17 cen Grammy. Oba představí ve světové premiéře svůj společný duet.

Ve čtvrtek se mezi hosty objeví také italská skupina The Kolors, známá v Evropě s hitem "Italodisco", několikrát nominovaná na cenu MTV Europe Music Awards.

Ve stejný den se na Sanremo 2026 mezi hosty objeví i ruská topmodelka a herečka Irina Shayk.

V pátek na Sanremo 2026 vystoupí také španělská popová skupina Las Ketchup, Stjepan Hauser, světově známý violoncellista původem z Chorvatska a také Gregory Porter, americký zpěvák a držitel ceny Grammy.

V sobotu přivítá hudební festival mezinárodně uznávaného tenoristu, držitele prestižních ocenění Andrea Bocelliho.

Vítěz Sanrema dostane automaticky možnost účasti na European Song Contest (ESC) ve Vídni a všichni účinkující i účast na velkém prvomájovém koncertu na Rai 3.

Kromě toho, získají 75.000 eur, smlouvu s hudebními producenty či propagaci na sítích jako TikTok, YouTube nebo Spotify a roční pasáže v rádiích. Už samotná účast na festivalu představuje pro všechny účinkující obrovský úspěch a takřka přes noc se mnozí z nich stávají doslova hvězdami a to nejen v Itálii. Příkladem z poslední doby je skupina Maneskin, která se během pár týdnů po vítězství v Sanremu dostala do hitparád celé Evropy včetně USA. Festivalu vděčí za popularitu i třeba dnes již legendy jako Albano a Romina, Ricchi e poveri, Zucchero, Laura Pausini, Andrea Bocelli či Eros Ramazzotti.

Hudební festival Sanremo 2026 se bude konat od úterý 24.2.2026 do soboty 28. února 2026 vždy od 20:35 hodin. K dispozici bude na televizních programech Rai 1 HD, Rai 1 4K a také celosvětově na streamovací platformě Rai Play (bez geoblokace), dále rovněž i na Rai Italia v USA, Asii, Austrálii a Africe a také na zahraničních televizních stanicích v Albánii, Kanadě, Černé Hoře, Rumunsku, Španělsku, Moldavsku, Švýcarsku, Maltě a v rádiu ve Velké Británii a na Rai Radio 2 včetně Rai Radio 2 Visual. Technologickou novinkou tohoto roku je vysílání ve špičkovém zvuku Dolby Atmos. Ten bude k dispozici na Rai 1 4K. Show bude moderovat Carlo Conti.

Ještě před startem Sanrema 2026 přinese televizní kanál Rai Storia v pondělí a v úterý (tedy 23. a 24. února) v 19:40 hodin dokumentární sestřih Sanremo Retro 1980-1999. Půjde o zajímavosti a záběry ze zákulisí.

© 2000–2026
