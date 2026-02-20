TV Doma přináší romantický hit od tvůrců Sexu ve městě: Znovu 20

TV Doma přináší romantický hit od tvůrců Sexu ve městě: Znovu 20DNES! | redakce | tisk | názory
Televize Doma přinese divákům novou seriálovou lahůdku ze světa romantiky, humoru a kariérních snů. Americký romanticko-komediální seriál Znovu 20 (Younger) od tvůrce kultovních hitů Sex ve městě či Emily in Paris ukazuje, že začít znovu se dá v každém věku - má-li člověk odvahu, nadhled a chuť riskovat.
TV Doma uvede tuto atraktivní novinku v premiéře od pondělí 23. února 2026 - diváci ji budou moci sledovat každý pracovní den ve 21:00 hod., vždy ve dvou epizodách za sebou.
Romanticko-komediální příběh z prostředí newyorského knižního vydavatelství si od svého uvedení v roce 2015 získal miliony diváků po celém světě a během sedmi sérií se zařadil mezi nejvýraznější seriály své generace.
Za projektem stojí uznávaný producent a scenárista Darren Star, autor legendárních titulů Sex ve městě, Beverly Hills 90210, Melrose Place či globálního hitu Emily in Paris, což se odráží v typickém stylu seriálu - ostrých dialozích, silných ženských postavách a tématech, která přesně vystihují.
Hlavní hrdinkou je Liza Miller (Sutton Foster), čtyřicetiletá rozvedená žena, která poté, co ji manžel opustil kvůli jiné ženě a připravil ji o společný majetek, zůstává na životní křižovatce a po letech strávených mimo pracovní trh hledá novou životní šanci.
zdroj: Markíza