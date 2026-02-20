Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Pátek, 20. února 2026, svátek má Oldřich

TV Doma přináší romantický hit od tvůrců Sexu ve městě: Znovu 20

DNES! | redakce | tisk | názory

Televize Doma přinese divákům novou seriálovou lahůdku ze světa romantiky, humoru a kariérních snů. Americký romanticko-komediální seriál Znovu 20 (Younger) od tvůrce kultovních hitů Sex ve městě či Emily in Paris ukazuje, že začít znovu se dá v každém věku - má-li člověk odvahu, nadhled a chuť riskovat.

TV Doma uvede tuto atraktivní novinku v premiéře od pondělí 23. února 2026 - diváci ji budou moci sledovat každý pracovní den ve 21:00 hod., vždy ve dvou epizodách za sebou.

Znovu 20 (foto: TV Markíza)
▲ Znovu 20 (foto: TV Markíza)

Romanticko-komediální příběh z prostředí newyorského knižního vydavatelství si od svého uvedení v roce 2015 získal miliony diváků po celém světě a během sedmi sérií se zařadil mezi nejvýraznější seriály své generace.

Za projektem stojí uznávaný producent a scenárista Darren Star, autor legendárních titulů Sex ve městě, Beverly Hills 90210, Melrose Place či globálního hitu Emily in Paris, což se odráží v typickém stylu seriálu - ostrých dialozích, silných ženských postavách a tématech, která přesně vystihují.

Hlavní hrdinkou je Liza Miller (Sutton Foster), čtyřicetiletá rozvedená žena, která poté, co ji manžel opustil kvůli jiné ženě a připravil ji o společný majetek, zůstává na životní křižovatce a po letech strávených mimo pracovní trh hledá novou životní šanci.

zdroj: Markíza

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Real Madrid TV exkluzivně v nabídce Antik TV
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Hudební Adria Music TV HD se vrátila na satelit
Hudební Adria Music TV HD se vrátila na satelit

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Všechnopárty
22:00 Hercule Poirot XIII
kanál CT2 20:00 Tři muži na zabití
21:40 Firma
00:10 Pravá blondýnka 2
kanál NOVA 20:20 Harry Potter a Relikvie smrti - část 2
22:55 Prci, prci, prcičky: Školní sraz
01:15 Kriminálka Las Vegas IX (3)
kanál PRIMA 20:15 Máme rádi Česko
22:05 Máme rádi Česko
23:55 Ano, šéfe!
kanál SEZNAM 20:10 Vyhrál jsem v loterii
22:10 Švéd
00:15 Profesionálové (4)
kanál BARRANDOV 20:05 Vítejte ve světě Andrého Rieu II (2, 3)
22:00 Justýna (5)
00:05 SeXoňa
kanál JEDNOTKA 20:30 Na správnej ceste
21:45 Cestou necestou
22:20 Zanechať Las Vegas
kanál DVOJKA 20:10 Família
20:35 Geniálna priateľka IV
21:30 Radosť zo života
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Mesto tieňov II. (9)
21:35 Mesto tieňov II. (10)
22:45 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Případ mrtvého muže
22:25 Medicopter 117 (26)
23:25 Medicopter 117 (27)

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook