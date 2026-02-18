Podle CANAL+ skončí pozemní TV ve Francii do 10 let

Podle CANAL+ skončí pozemní TV ve Francii do 10 letDNES! | redakce | tisk | názory
Do deseti let by pozemní televize (TNT/DTT) mohla ve Francii skončit. Ve svém projevu ve francouzském Senátu to uvedl Maxime Saada, generální ředitel společnosti CANAL+.
Domnívá se, že rostoucí "platformizace" trhu - dominance streamovacích služeb - učiní příjem televize na klasickou anténu nadbytečným.
Maxime Saada také uvedl, že rozhodnutí francouzského regulátora Arcom o odstranění stanic C8 a NRJ12 z TNT fakticky znamenalo "konec platformy". V reakci na to CANAL+ stáhl své zbývající placené kanály z pozemní televize.
Zároveň se ukazuje, že TNT (pozemní televize) ve Francii má stále své místo. Zhruba 40 procent domácností používá pozemní TV spolu s internetovým přijímačem a 16,6 procenta využívá výhradně TNT.
Debata o budoucnosti pozemní televize probíhá také ve Velké Británii, kde BBC a Sky analyzují dlouhodobou ziskovost DTT.
Saada také zdůraznil, že strukturální posun zákazníků směrem ke streamovacím platformám je nevratný. CANAL+ po odchodu svých programů z francouzského pozemního vysílání rozšířila své digitální a mezinárodní aktivity. Dnes působí v 70 zemích. Většina zisků CANAL+ pochází mimo Francii.
Maxime Saada, šéf CANAL+, tvrdí, že konec pozemní televize ve Francii do deseti let spojuje se dvěma jevy: jednak zmíněnou "platformizací", nebo-li přesunem diváků k aplikacím a streamovacím službám a také regulací, která podle jeho názoru zvýhodňuje globální hráče na úkor místních vysílacích společností.
zdroj: satkurier.pl + Télérama/TS/Les Numériques