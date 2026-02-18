Quantcast
Podle CANAL+ skončí pozemní TV ve Francii do 10 let

Do deseti let by pozemní televize (TNT/DTT) mohla ve Francii skončit. Ve svém projevu ve francouzském Senátu to uvedl Maxime Saada, generální ředitel společnosti CANAL+.

Domnívá se, že rostoucí "platformizace" trhu - dominance streamovacích služeb - učiní příjem televize na klasickou anténu nadbytečným.

Maxime Saada také uvedl, že rozhodnutí francouzského regulátora Arcom o odstranění stanic C8 a NRJ12 z TNT fakticky znamenalo "konec platformy". V reakci na to CANAL+ stáhl své zbývající placené kanály z pozemní televize.

Zároveň se ukazuje, že TNT (pozemní televize) ve Francii má stále své místo. Zhruba 40 procent domácností používá pozemní TV spolu s internetovým přijímačem a 16,6 procenta využívá výhradně TNT.

Debata o budoucnosti pozemní televize probíhá také ve Velké Británii, kde BBC a Sky analyzují dlouhodobou ziskovost DTT.

Saada také zdůraznil, že strukturální posun zákazníků směrem ke streamovacím platformám je nevratný. CANAL+ po odchodu svých programů z francouzského pozemního vysílání rozšířila své digitální a mezinárodní aktivity. Dnes působí v 70 zemích. Většina zisků CANAL+ pochází mimo Francii.

Maxime Saada, šéf CANAL+, tvrdí, že konec pozemní televize ve Francii do deseti let spojuje se dvěma jevy: jednak zmíněnou "platformizací", nebo-li přesunem diváků k aplikacím a streamovacím službám a také regulací, která podle jeho názoru zvýhodňuje globální hráče na úkor místních vysílacích společností.

zdroj: satkurier.pl + Télérama/TS/Les Numériques

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Pustina (7/8)
22:00 Němá tajemství
kanál CT2 20:00 Modrá krev IV (7/10)
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (1/12)
21:30 Dumaj, jak tam budeš žít
kanál NOVA 20:20 Výměna manželek XVIII
21:40 Utajený šéf II
23:05 Kriminálka Las Vegas XV (14)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (85)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Ach, ty vraždy! (7)
22:25 To zvládnem, amigo
00:30 Profesionálové (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy vo Vendée
22:05 Neviditeľné rany
23:41 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Planéta Zem III.
21:00 Nečakané tragédie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf I.
23:20 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vztah pro psa
22:05 Rivalky na hrazdě
00:10 Poldové v akci

