GTC Punjabi zahájila pravidelné FTA vysílání

Ve středu 18. února 2026 zahájila na kapacitě britské satelitní pay-tv platformy Sky UK pravolné volné ( FTA) vysílání nová televizní stanice GTC Punjabi.
GTC Punjabi přináší divákům zpravodajství a zábavu v paňdžábštině. Stanice je šířena v silném evropském paprsku družice Astra 2G (28,2°E). Vysílání tak mohou sledovat nejenom diváci platformy Sky UK (EPG pozice číslo 770) ale také diváci volně vysílaných stanic. Program je poskytován v MPEG-4 v SD rozlišení (720x576).
Vedle Sky UK je program GTC Punjabi šířen prostřednictvím dalších televizních platforem - například DD Freedish od 1. února nebo Smart TV, mobilních telefonech či webu. Vysílání tak mohou sledovat diváci po celém světě.
technické parametry - GTC Punjabi:
• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,641 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA