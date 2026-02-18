Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 18. února 2026, svátek má Gizela

GTC Punjabi zahájila pravidelné FTA vysílání

DNES! | redakce | tisk | názory

Ve středu 18. února 2026 zahájila na kapacitě britské satelitní pay-tv platformy Sky UK pravolné volné ( FTA) vysílání nová televizní stanice GTC Punjabi.

GTC Punjabi přináší divákům zpravodajství a zábavu v paňdžábštině. Stanice je šířena v silném evropském paprsku družice Astra 2G (28,2°E). Vysílání tak mohou sledovat nejenom diváci platformy Sky UK (EPG pozice číslo 770) ale také diváci volně vysílaných stanic. Program je poskytován v MPEG-4 v SD rozlišení (720x576).

GTC Punjabi - záběr z příjmu stanice
▲ GTC Punjabi - záběr z příjmu stanice

Vedle Sky UK je program GTC Punjabi šířen prostřednictvím dalších televizních platforem - například DD Freedish od 1. února nebo Smart TV, mobilních telefonech či webu. Vysílání tak mohou sledovat diváci po celém světě.

technické parametry - GTC Punjabi:

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,641 GHz, pol. H, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
Televizor LG OLED65G55LW uspěl v testu
STVR ukončí provoz teletextu
STVR ukončí provoz teletextu
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
T-Mobile rozšiřuje MAGENTA TV o novou sekci SPORT
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Sweet.tv: Ušetřete na předplatným. Velké slevy se vracejí
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
Rai 4K na klasickou anténu v Itálii a FTA ze satelitu
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
ČT24: Textové oznámení místo záběrů z olympijských her
Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku
Pecka.TV spouští největší slevovou akci roku
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly
Balíček pro dospělé na měsíc zdarma u Telly

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Pustina (7/8)
22:00 Němá tajemství
kanál CT2 20:00 Modrá krev IV (7/10)
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (1/12)
21:30 Dumaj, jak tam budeš žít
kanál NOVA 20:20 Výměna manželek XVIII
21:40 Utajený šéf II
23:05 Kriminálka Las Vegas XV (14)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (85)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Ach, ty vraždy! (7)
22:25 To zvládnem, amigo
00:30 Profesionálové (2)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy vo Vendée
22:05 Neviditeľné rany
23:41 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Planéta Zem III.
21:00 Nečakané tragédie
22:00 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:00 Utajený šéf I.
23:20 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Vztah pro psa
22:05 Rivalky na hrazdě
00:10 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook