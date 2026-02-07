Quantcast
Irská mutace kanálu Really přešla do UK beamu

Irská verze britského programu Really, společnosti Warner Bros. Discovery (WBD), provedla změnu v distribuci satelitního signálu. Stanice se přesunula z evropského do britského paprsku.

Stanice Really Ireland se vysílala do celé Evropy volně ( FTA) ze silného evropského paprsku družice Astra 2G (28,2°E). Příjem byl tedy možný s parabolami malých rozměrů (cca 60 cm) i u nás.

WBD v rámci optimalizace satelitní kapacity přesunula svůj program Really Ireland na jiný transpondér, který funguje v britském svazku, což znemožnilo program přijímat s parabolami běžných rozměrů i u nás. Vysílání zůstalo FTA.

Společnost WBD měla své programy na různých volných kapacitách na pozici 28,2°E. Díky tou se některé stanice v určitých verzích objevily i v evropském paprsku. Nyní WBD vysílá své stanice ze svých transpondérů - v evropském svazku je to vysílání na kmitočtu 12,032 GHz a v britském na frekvenci 12,382 GHz.

Provedená optimalizace WBD přinesla divákům v Evropě i nějaké pozitivní změny. Do Evropy se dostaly signály stanic Food Network UK či Quest Red.

aktuální technické parametry - Really Ireland:

Astra 2F (28,2°E), freq. 12,382 GHz, pol. H, SR 29500, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, UK beam

bývalé technické parametry - Really Ireland (vysílání zde bylo ukončeno!):

• Astra 2G (28,2°E), freq. 11,597 GHz, pol. V, SR 23000, FEC 2/3, DVB-S2/8PSK, FTA, EU beam

