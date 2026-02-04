26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu

26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportuDNES! | redakce | tisk | názory
V provozu je nový DVB-S2 multiplex na satelitu Badr 8, který se nachází na orbitální pozici 26°E. V rámci nové televizní platformy se vysílá aktuálně 6 televizních programů ve vysokém rozlišení (HDTV), které se zaměřují na sport, dokumentární filmy či dětské pořady.
Nový paket pracuje na kmitočtu 11,804 GHz s horizontální polarizací. V paketu se vysílá 6 HD programů - všeobecný kanál Abu Dhabi TV ale především tři sportovní kanály Abu Dhabi Sport 1 HD (AD Sport 1 HD), Abu Dhabi Sport 2 HD (AD Sport 2 HD), YAS Sports HD, dokumentární kanál Abu Dhabi Nat Geo HD a dětský kanál Majd Kids TV HD.
Paket se vysílá v paprsku EMENA - tedy s pokrytí Evropy, Středního východu a severní Afriky. Příjem multiplexu je tak ve střední Evropě možný s parabolami o průměru kolem 100 cm.
Za zmínku stojí především sportovní kanály Abu Dhabi 1/2 HD, které mají vedle arabského komentáře k dispozici i původní zvuk. Evropské soutěže tak může divák sledovat s původním komentářem.
Nat Geo Abu Dhabi HD je jedna z mála volně vysílaných verzí populárního dokumentárního kanálu Nat Geo. Poprvé se vysílá do Evropy. Bohužel, program je poskytován jen s arabským dabingem. Původní zvuk u této stanice není k dispozici.
Dětský kanál Majd Kids TV HD je rovněž k dispozici jen v arabštině.
technické parametry - Abu Dhabi TV HD, AD Sport 1 HD, AD Sport 2 HD, YAS Sports HD, Nat Geo Abu Dhabi HD, Majd Kids TV HD:
• Badr 8 (26°E), freq. 11,804 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA