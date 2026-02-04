Quantcast
   Tipy:

Parabola.cz

reklama
Středa, 4. února 2026, svátek má Jarmila

26E: Nový FTA multiplex s HD kanály, včetně sportu

DNES! | redakce | tisk | názory

V provozu je nový DVB-S2 multiplex na satelitu Badr 8, který se nachází na orbitální pozici 26°E. V rámci nové televizní platformy se vysílá aktuálně 6 televizních programů ve vysokém rozlišení (HDTV), které se zaměřují na sport, dokumentární filmy či dětské pořady.

Nový paket pracuje na kmitočtu 11,804 GHz s horizontální polarizací. V paketu se vysílá 6 HD programů - všeobecný kanál Abu Dhabi TV ale především tři sportovní kanály Abu Dhabi Sport 1 HD (AD Sport 1 HD), Abu Dhabi Sport 2 HD (AD Sport 2 HD), YAS Sports HD, dokumentární kanál Abu Dhabi Nat Geo HD a dětský kanál Majd Kids TV HD.

Nat Geo Abu Dhabi HD - záběr z příjmu stanice
▲ Nat Geo Abu Dhabi HD - záběr z příjmu stanice

Paket se vysílá v paprsku EMENA - tedy s pokrytí Evropy, Středního východu a severní Afriky. Příjem multiplexu je tak ve střední Evropě možný s parabolami o průměru kolem 100 cm.

Za zmínku stojí především sportovní kanály Abu Dhabi 1/2 HD, které mají vedle arabského komentáře k dispozici i původní zvuk. Evropské soutěže tak může divák sledovat s původním komentářem.

Majd Kids TV HD - záběr z příjmu stanice
▲ Majd Kids TV HD - záběr z příjmu stanice

Nat Geo Abu Dhabi HD je jedna z mála volně vysílaných verzí populárního dokumentárního kanálu Nat Geo. Poprvé se vysílá do Evropy. Bohužel, program je poskytován jen s arabským dabingem. Původní zvuk u této stanice není k dispozici.

Abu Dhabi Sports 2 HD - záběr z příjmu stanice
▲ Abu Dhabi Sports 2 HD - záběr z příjmu stanice

Dětský kanál Majd Kids TV HD je rovněž k dispozici jen v arabštině.

technické parametry - Abu Dhabi TV HD, AD Sport 1 HD, AD Sport 2 HD, YAS Sports HD, Nat Geo Abu Dhabi HD, Majd Kids TV HD:

• Badr 8 (26°E), freq. 11,804 GHz, pol. H, SR 30000, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, FTA

názory čtenářů




Další Zprávičky

Přečtěte si také

Reklama

Pracovní nabídky




Vybrané články
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Magenta TV, Magio TV, DIGI SK bez CANAL+
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Viasat True Crime míří do platformy Skylink
Telly spouští kanály LIVE+
Telly spouští kanály LIVE+
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
Antik TV přidal 3 kanály věnované e-sportu a sportu
OK TV ukončila vysílání oznámení
OK TV ukončila vysílání oznámení
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Telly přidává KVIFF.TV a DVTV Extra a snižuje cenu Velkého balíčku
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Skylink: Filmy a dokumenty v únoru pro všechny
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Francouzská Europe 1 TV odstartovala FTA na Astře
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Skylink spustil druhý FilmBox. Pro Slovensko
Astra bez Zwei Music Television
Astra bez Zwei Music Television
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
LG představuje na veletrhu CES 2026 novinky na trhu televizí
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ
Nejdražší seriál všech dob Pán prstenů: Prsteny moci na TV JOJ

Reklama


Aktuality

Nepřehlédněte

Top Zprávičky

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 Pustina (5/8)
22:00 Služka
kanál CT2 20:00 Modrá krev IV (5/10)
21:00 V karavanu po Slovinsku (5/6)
21:30 Síť nenávisti
kanál NOVA 20:20 Výměna manželek XIX
21:45 Bachelor Česko II (21)
23:05 Kriminálka Las Vegas XV (8)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (83)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Ach, ty vraždy! (5)
22:25 Šerif a mimozemšťan 2
00:10 Dempsey a Makepeaceová (23)
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Bayeux
22:05 Pomsta bez tváre
23:47 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Planéta Zem III.
21:00 Afrika: Honba za zdrojmi zajtrajška
21:55 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože V.
22:05 Utajený šéf I.
23:25 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Z ulice na green
22:25 Síla naděje
00:25 Poldové v akci

Parabola.cz - web o satelitní, terestrické a kabelové televizi, © 2000–2026
O webu parabola.czO souborech cookiesInzerceKontakt
Dovolená u mořeBazény
Facebook