Středa, 4. února 2026, svátek má Jarmila

GREAT! Action spouští irský feed

Provozovatel britské televizní skupiny GREAT! rozšiřuje své služby pro televizní diváky. Konkrétně pro diváky v Irsku spustil vlastní verzi stanici GREAT! Action, která doposud byla poskytována pro Velkou Británii a Irsko. Nyní bude mít Irsko samostatný feed.

GREAT! Action Ireland vysílá stejný obsah jako britská mutace téže stanice. Liší se jen reklamními bloky, které jsou přizpůsobené tamním divákům.

GREAT! Action Ireland - záběr z příjmu stanice
▲ GREAT! Action Ireland - záběr z příjmu stanice

Zajímavostí je, že GREAT! Action Ireland začala testovat v silném evropském paprsku družice Astra 2G. Samotné vysílání programu se zde ale neobjevilo. To bylo spuštěno až po přesunu na satelit Astra 2F v multiplexu, který je provozován z transpondéru v britském paprsku. Příjem tohoto vysílání je ve střední Evropě komplikovaný a je nutná parabola o větším rozměru. Příjmové podmínky jsou v jednotlivých oblastech značně rozdílné. Oblast střední Evropy se totiž nenachází v oblasti pokrytí UK beamu.

Britská i nově spuštěná irská verze GREAT! Action se vysílají ze stejného multiplexu.

Stanice GREAT! Action vysílá volně ( FTA). Do portfolia stanic skupiny patří také programy GREAT! TV, GREAT! Romance a GREAT! Mystery. Kanály TV, Romance a Action jsou poskytovány i s hodinovým časovým posunem.

technické parametry - GREAT! Action Ireland:

• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA

