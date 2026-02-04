GREAT! Action spouští irský feed

GREAT! Action spouští irský feedDNES! | redakce | tisk | názory
Provozovatel britské televizní skupiny GREAT! rozšiřuje své služby pro televizní diváky. Konkrétně pro diváky v Irsku spustil vlastní verzi stanici GREAT! Action, která doposud byla poskytována pro Velkou Británii a Irsko. Nyní bude mít Irsko samostatný feed.
GREAT! Action Ireland vysílá stejný obsah jako britská mutace téže stanice. Liší se jen reklamními bloky, které jsou přizpůsobené tamním divákům.
Zajímavostí je, že GREAT! Action Ireland začala testovat v silném evropském paprsku družice Astra 2G. Samotné vysílání programu se zde ale neobjevilo. To bylo spuštěno až po přesunu na satelit Astra 2F v multiplexu, který je provozován z transpondéru v britském paprsku. Příjem tohoto vysílání je ve střední Evropě komplikovaný a je nutná parabola o větším rozměru. Příjmové podmínky jsou v jednotlivých oblastech značně rozdílné. Oblast střední Evropy se totiž nenachází v oblasti pokrytí UK beamu.
Britská i nově spuštěná irská verze GREAT! Action se vysílají ze stejného multiplexu.
Stanice GREAT! Action vysílá volně ( FTA). Do portfolia stanic skupiny patří také programy GREAT! TV, GREAT! Romance a GREAT! Mystery. Kanály TV, Romance a Action jsou poskytovány i s hodinovým časovým posunem.
technické parametry - GREAT! Action Ireland:
• Astra 2F (28,2°E), freq. 11,307 GHz, pol. V, SR 27500, FEC 5/6, DVB-S/QPSK, FTA