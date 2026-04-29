Epic Drama změní název

Kanál Epic Drama čeká rebranding. Stanice pro fanoušky dobových dramat a historických seriálů se bude vysílat pod novou značkou Viasat Epic Drama. Jedná se o zefektivnění vysílacího portfolia Viasat World.
Viasat World provede úpravu ve svém portfoliu. Populární stanice Epic Drama, věnovaná fanouškům dobových dramat a historických seriálů se bude vysílat pod novým názvem Viasat World. Ke změně názvu dojde již 20. května 2026. Jde o kosmetickou změnu, která se neprojeví v zaměření stanice.
„
Od 20. května zavádíme drobné změny v našem portfoliu kanálů, včetně aktualizované vizuální identity a drobné změny názvu, což zajistí, že všechny naše kanály budou konzistentní se zbytkem portfolia. Brzy poskytneme více podrobností,“ říká pro satkurier.pl Anna Walczyk, PR konzultantka společnosti Viasat World Ltd.
Epic Drama představuje mimořádné příběhy vyprávěné poutavým způsobem. Ať už se jedná o detektivní seriály nebo dobová dramata, jejich obsah je plně zasazen do historických reálií. Postavy z minulých epoch ožívají na obrazovce, aby zaujaly a uchvátily moderní diváky. Nejsou to jen příběhy o důležitých událostech, slavných osobnostech a dramatických historických zvratech, ale také o vášni, zradě, lásce a ztrátě milovaných. Každý příběh zde nabývá epického rozměru.
zdroj: satkurier.pl