Středa, 29. dubna 2026, svátek má Robert

Epic Drama změní název

Kanál Epic Drama čeká rebranding. Stanice pro fanoušky dobových dramat a historických seriálů se bude vysílat pod novou značkou Viasat Epic Drama. Jedná se o zefektivnění vysílacího portfolia Viasat World.

Viasat World provede úpravu ve svém portfoliu. Populární stanice Epic Drama, věnovaná fanouškům dobových dramat a historických seriálů se bude vysílat pod novým názvem Viasat World. Ke změně názvu dojde již 20. května 2026. Jde o kosmetickou změnu, která se neprojeví v zaměření stanice.

Od 20. května zavádíme drobné změny v našem portfoliu kanálů, včetně aktualizované vizuální identity a drobné změny názvu, což zajistí, že všechny naše kanály budou konzistentní se zbytkem portfolia. Brzy poskytneme více podrobností,“ říká pro satkurier.pl Anna Walczyk, PR konzultantka společnosti Viasat World Ltd.

Epic Drama představuje mimořádné příběhy vyprávěné poutavým způsobem. Ať už se jedná o detektivní seriály nebo dobová dramata, jejich obsah je plně zasazen do historických reálií. Postavy z minulých epoch ožívají na obrazovce, aby zaujaly a uchvátily moderní diváky. Nejsou to jen příběhy o důležitých událostech, slavných osobnostech a dramatických historických zvratech, ale také o vášni, zradě, lásce a ztrátě milovaných. Každý příběh zde nabývá epického rozměru.

zdroj: satkurier.pl

TV program

kanál CT1 20:10 Vyprávěj
21:05 13. komnata Iva Šmoldase
21:35 Pupendo
kanál CT2 20:00 Modrá krev II
21:00 Žlutou žábou až do Mongolska (10/12)
21:30 Když Bůh bolí
kanál NOVA 20:20 Extrémní proměny II
22:10 Survivor Česko & Slovensko V (29)
23:30 Kriminálka Vegas III (1)
kanál PRIMA 20:15 Kamarádi (95)
21:40 Show Jana Krause
22:35 Show Jana Krause
kanál SEZNAM 20:10 Sanitka 2 (10)
21:25 Lajna 3 (3,4)
22:30 Pravá a levá ruka ďábla
kanál BARRANDOV 20:05 Policie Delta
21:00 Talkshow Tomáše Magnuska
22:05 Sejdeme se na Cibulce
kanál JEDNOTKA 20:30 Vraždy v Chateau Thierry
22:05 Bez stopy - Prípad Nathalie B.
23:37 Doktorka Alexandra
kanál DVOJKA 20:10 Svetové dobrodružstvo Davida Attenborougha (1/4)
21:00 Spojenci Zeme
21:50 Do kríža
kanál MARKIZA-INTERNATIONAL 20:30 Na nože IV.
22:00 Utajený šéf III.
23:40 Partička
kanál JOJ-FAMILY 20:20 Miluji Slovensko
22:00 Mami, ožeň mě!
23:30 Skutečné příběhy

