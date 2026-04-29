Květen na Netflixu: Utajené legendy, Berlín a Dáma s hranostajem

Květen na Netflixu: Utajené legendy, Berlín a Dáma s hranostajemDNES!
Květnové novinky na Netflixu přinášejí pestrou směs napětí, emocí, humoru i nečekaných světů. Kriminální série Utajené legendy ukazuje riskantní infiltraci drogových gangů a seriál Berlín a Dáma s hranostajem přináší odvážnou loupež, která se má odehrát v Seville.
Dojemné drama Pozoruhodně bystrá stvoření, inspirované bestsellerem, sleduje vdovu na noční směně v mořském světě. Pro děti je tu animovaný film Kouzelná výměna, ve kterém si malý chlupáč a majestátní pták nečekaně prohodí těla a vydávají se na dobrodružství. O zábavu se postará stand-up Grilování Kevina Harta, kde Kevin Hart usedne v horkém křesle pod palbou humoru Shanea Gillise.
Sportovní rovinu doplní dokument Rafa, který přibližuje kariéru tenisové legendy Rafaela Nadala. Z licencovaných titulů se můžete těšit na velkolepý film Gladiátor II, kde se dědic slavného rodu vrací do Kolosea bojovat o přežití i osud celé říše, a romantickou komedii Hlavně nezávazně, která sleduje vztah Emmy a Adama, jenž měl zůstat čistě nezávazný.
Seriálové novinky
Seriálové novinky na Netflixu vás zavedou do temných zákoutí, vztahových dramat i napínavých příběhů! V dramatu Utajené legendy se parta obyčejných úředníků vydává na nebezpečnou tajnou misi proti drogovým gangům v 90. letech. Mrazivou atmosféru přináší Kaštánek: Jedna, dvě, kde policie rozplétá případ stalkera inspirovaného děsivou dětskou říkankou. V Díky, další: 3. řada se Leyla snaží postavit na vlastní nohy po zklamání v lásce, zatímco Jako ulití: 4. řada opět míchá kartami reality show a testuje, jestli lze najít skutečné city. Návrat přináší i Kohouti: 2. řada, kde se čtveřice kamarádů snaží napravit své životy. Napětí a akci nabídne Berlín a Dáma s hranostajem, v němž se známý lupič chystá na další odvážnou krádež. Sci-fi drama The Boroughs zavede diváky do městečka, kde se senioři musí postavit hrozbě z jiného světa. A emoce i životní zkoušky přinese Čtyři roční období: 2. řada, kde parta přátel čelí ztrátám i výzvám středního věku během společných dovolených.
Dokumenty na Netflixu
Objevte skutečné příběhy plné emocí i velkých sportovních momentů. Dokument USA 94: Návrat Brazílie na vrchol mapuje cestu brazilské reprezentace za světovým triumfem, zatímco Marty, Life is Short nabízí osobní i zábavné ohlédnutí Martina Shorta za jeho kariérou.
Seriál Neslýchané - Spojené království: Jamie Verdy, ukazuje jeho neuvěřitelný vzestup z outsidera na hvězdu Premier League. Neslýchané - Spojené království: Liverpoolský zázrak v Istanbulu připomíná jeden z nejikoničtějších obratů fotbalové historie. V seriálu Neslýchané - Spojené království: Vinnie Jones nechybí ani drsný příběh Vinnieho Jonese, který balancoval mezi pády a triumfy na hřišti i mimo něj. Nechybí ani tenisový dokument Rafa, kde Rafael Nadal otevřeně bilancuje svou kariéru i odkaz.
Pro nejmenší diváky
Pro nejmenší diváky a celou rodinu má Netflix opět kouzelnou nabídku plnou dobrodružství. Ve filmu Kouzelná výměna zažijí malý chlupáč a majestátní pták nečekané dobrodružství poté, co si prohodí těla - a rychle zjistí, že přežít zvládnou jen tehdy, když budou spolupracovat.. V seriálu Horton!: 2. řada se nerozlučná dvojice pouští do hledání pokladu i dalších bláznivých výprav, kde nechybí humor ani napětí.
Comedy Special
Wanda Sykes: Legacy
Wanda Sykes se vrací na svou alma mater s nebojácně vtipným vystoupením, ve kterém si bere na paškál všechno od stavu světa až po kulturní střety kolem používání žínek.
Netflix živě
Buďte u toho. Netflix přináší exkluzivní live akce plné zábavy i adrenalinu. V pořadu Funny AF with Kevin Hart se Kevin Hart vydává napříč Amerikou hledat další hvězdu stand-upu - a o vítězi rozhodnete živě vy. Pořádnou dávku humoru nabídne Grilování Kevina Harta, kde se Kevin Hart usadí v horkém křesle a pod taktovkou Shanea Gillise to pořádně schytá - vy se u toho ale skvěle pobavíte! (Živě v angličtině.) A o napětí se postará zápas Ronda Rousey vs. Gina Carano, kde se dvě legendy MMA utkají v dlouho očekávaném superfightu.
Licencovaná tvorba na Netflixu
Netflix v květnu rozšiřuje svou filmovou nabídku o silné příběhy plné emocí, vztahových zvratů i velkolepé akce. V historickém spektáklu Gladiátor II bojuje dědic slavného rodu v Koloseu o život, čest i budoucnost celé říše, zatímco zároveň touží svrhnout kruté římské vládce.
Romantická komedie Hlavně nezávazně sleduje Emmu a Adama, kteří si nastaví jasná pravidla pro nezávazný vztah - jenže city si nakonec řeknou o slovo. Rodinné drama Zná ji jako svý boty přináší setkání dvou sester, které nemají společného téměř nic, dokud je nezavede dohromady stopa po dávno ztracené babičce. A v komedii Rozchod! se z obyčejného soužití Garyho a Brooke stává vyhrocený boj o společný byt, kde už nejde jen o lásku, ale i o přežití.
zdroj: Netflix