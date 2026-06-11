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DocuBox na nové kapacitě M7 Group

DNES! | redakce | tisk | názory

DocuBox, dokumentární kanál filmové a distribuční společnosti SPI/Filmbox, zahájil vysílání na nové kapacitě lucemburského operátora M7 Group, člena CANAL+.

Stanice se objevila na frekvenci 12,129 GHz s vertikální polarizací. Vysílání je zde zakódováno systémy Irdeto, Conax, Nagra MA a Viaccess.

Program DocuBox se doposud zákazníkům satelitní platformy Skylink v České republice a na Slovensku poskytoval z frekvence 11,934 GHz s vertikální polarizací. Očekává se proto, že po krátkém souběhu, který má divákům s vlastními přijímači pomoci v přechodu na příjem programu z nových parametrů, bude distribuce na původním kmitočtu ukončena.

DocuBox se vysílá v MPEG-4 v SD rozlišení.

technické parametry - DocuBox:

Astra 3C (23,5°E), freq. 12,129 GHz, pol. V, SR 29900, FEC 3/4, DVB-S2/8PSK, CA Conax + Nagra MA + Viaccess + Irdeto

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